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      Били по голові до втрати свідомості: як активіста Якименка катували в російському полоні

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      Незаконно утримуваного у Російській Федерації учасника Автомайдану і волонтера Володимира Якименка неодноразово катували російські правоохоронці.

      Дружина активіста Олена Якименко розповіла, що ще у перші дні, коли чоловіка затримали на російській митниці його катували, вибиваючи зізнання, що він таки віз наркотики, пише "Громадське радіо".

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      Це їм вдалося, звісно, адже після таких тортур жодна людина не зможе витримати,
      – сказала дружина.

      Українському активісту вдягали протигаз, закривали доступ до повітря аж до втрати свідомості, а потім били по голові. Володимиру Якименку неодноразово пропонували співпрацювати з ФСБ Росії, але він не погоджувався. За це чоловіка продовжували катувати.

      Якименка катували навіть після суду. Зараз він перебуває у колонії.

      Примушували його підписувати, що в нього був приступ епілепсії, тому він начебто впав зі стільця, вдарився обличчям об стіл. Адже треба було виправдати наслідки побиття,
      – розповіла дружина.

      Від Володимира вимагали, щоб він розповідав про військових і представників влади, які з ним були на фотографіях у фейсбуці. Від активіста також вимагали розказати про розташування Збройних сил на межі з Кримом та дати номери телефонів "певних осіб".

      Що відомо про Володимира Якименка?Якименка затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила його у перевезенні наркотиків. До того він неодноразово перетинав адмінмежу, оскільки працював таксистом. Дружина Якименка вважає, що його хтось підставив. У Росії українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Українці в полоні РФ Кримінальні новини Наркотики
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