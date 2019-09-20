Били по голові до втрати свідомості: як активіста Якименка катували в російському полоні

Незаконно утримуваного у Російській Федерації учасника Автомайдану і волонтера Володимира Якименка неодноразово катували російські правоохоронці.

Дружина активіста Олена Якименко розповіла, що ще у перші дні, коли чоловіка затримали на російській митниці його катували, вибиваючи зізнання, що він таки віз наркотики, пише "Громадське радіо".

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Це їм вдалося, звісно, адже після таких тортур жодна людина не зможе витримати,

– сказала дружина.

Українському активісту вдягали протигаз, закривали доступ до повітря аж до втрати свідомості, а потім били по голові. Володимиру Якименку неодноразово пропонували співпрацювати з ФСБ Росії, але він не погоджувався. За це чоловіка продовжували катувати.

Якименка катували навіть після суду. Зараз він перебуває у колонії.

Примушували його підписувати, що в нього був приступ епілепсії, тому він начебто впав зі стільця, вдарився обличчям об стіл. Адже треба було виправдати наслідки побиття,

– розповіла дружина.

Від Володимира вимагали, щоб він розповідав про військових і представників влади, які з ним були на фотографіях у фейсбуці. Від активіста також вимагали розказати про розташування Збройних сил на межі з Кримом та дати номери телефонів "певних осіб".

Що відомо про Володимира Якименка?Якименка затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила його у перевезенні наркотиків. До того він неодноразово перетинав адмінмежу, оскільки працював таксистом. Дружина Якименка вважає, що його хтось підставив. У Росії українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.