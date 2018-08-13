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Як у Росії катують українських політв’язнів: у Мін'юсті розповіли про види тортур

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Катування електрострумом
Катування електрострумом / Ілюстративне фото

У Міністерстві юстиції України розповіли про види катувань, які застосовують до українських політв'язнів російські правоохоронці та працівники Федеральної служби виконання покарань РФ. Перелік цих катувань увійшов до позову України до Європейського суду з прав людини.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Катування описують наші фігуранти, ми отримуємо інформацію про те, як вони описують ці тортури в російському суді, і як вони описують їх своїм адвокатам. До Станіслава Клиха застосовувалася така екзотика, як сироватка правди; до інших – стандартніші: (катування) водою, "ластівка" (коли підвішують за руки, викручені назад); електричний струм, який підводять до різних частин тіла – до геніталій, до серця", – розповів Ліщина.

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Окрім того, до переліку катувань включені також викручування пальців рук, ніг, поміщення голок під нігтьові пластини.

До слова, 28 червня ПАРЄ схвалила проект резолюції щодо українських політв'язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. У документі засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських політв'язнів.

Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Міністерство юстиції Катування Європейський суд
Джерело: 24 Канал
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