Как в России пытают украинских политзаключенных: в Минюсте рассказали о видах пыток

В Министерстве юстиции Украины рассказали о видах пыток, которые применяют к украинским политзаключенным российские правоохранители и работники Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Перечень этих пыток вошел к иску Украины в Европейский суд по правам человека.

Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал заместитель министра юстиции Украины – уполномоченный украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пытки описывают наши фигуранты, мы получаем информацию о том, как они описывают эти пытки в российском суде, и как они описывают их своим адвокатам. К Станиславу Клиху применялась такая экзотика, как сыворотка правды; к другим – более стандартные: (истязание) водой, "ласточка" (когда подвешивают за руки, вывернутые назад); электрический ток, который подводят к разным частям тела – к гениталиям, к сердцу", – рассказал Орешник.

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Кроме того, в перечень пыток включены также выкручивание пальцев рук, ног, помещение иголок под ногтевые пластины.

К слову, 28 июня ПАСЕ приняла проект резолюции в отношении украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. В документе осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских политзаключенных.