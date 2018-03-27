Благодаря своему изобретению 16-летняя львовянка примет участие в олимпиаде гениев в США

11-классница из Львова София Петрышин поедет в США, где поборется на международной олимпиаде гениев. Школьница представит там свое собственное изобретение – прибор, который поможет незрячим людям в их социализации. Благодаря этому они смогут считывать информацию.

Маленькое устройство превращает информацию на CD-карте в текст шрифтом Брайля.

"Это такая деталь, которую вы включаете, выбираете файл, который вам нужно прочитать, нажимаете клавишу и начинается его считывания. То есть сейчас незрячие могут считывать с CD-карты файлы. В будущем его хочется, конечно же, расширить, чтобы передавать информацию беспроводно", – отметила школьница.

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И это только начало. Свое изобретение София планирует усовершенствовать.

Мне было бы интересно применить такую ​​идею, как перекладывание на шрифт Брайля банковских систем в банкоматах. То есть та информация, которая выводится на экран, выводилась бы и рядом с какими-то кнопками, чтобы незрячий мог чувствовать и распознавать эту информацию,

– поделилась София Петрушин.

По словам председателя ОО "Фонд реабилитации незрячих" Михаила Петрива, идея очень актуальна. Ведь в Украине есть только шесть банкоматов, приспособленные для незрячих. И ни одного во Львове.

"Этими банкоматами, которые есть во Львове, к сожалению, незрячие люди самостоятельно воспользоваться не могут. Потому что, когда вставляешь карточку, высвечивается меню и все действия происходят на экране, а для незрячего экран недоступен", – отметил Михаил Петров.

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София сконструировала это устройство для конкурса от Малой академии наук. Впоследствии девушка получила первенство во всеукраинском конкурсе Intel-Техно Украина и теперь поедет представлять разработку на международную олимпиаду гениев в США, которая состоится уже в июне 2018 года.

Она этим очень увлеклась после того, как коллеги с факультета электроники помогли механически сконструировать это устройство. Ну, а дальше она уже сама. Вижу, у нее зарождаются новые идеи,

– рассказал преподаватель ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Мельничишин.

Помочь Софии пообещали и в городском совете Львова.