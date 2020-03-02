18:26
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Блинная неприятность: в РФ пытались установить рекорд на Масленицу, что-то пошло не так – фото

      - Читати новину українською

      В российской Карелии попытались установить рекорд на Масленицу. Мужчина пытался испечь самый большой блин, который бы заслуживал попасть в Книгу рекордов России. Однако сделать это ему так и не удалось – блюдо подгорело.

      Установить рекорд пытался повар Антон Калинин из Петрозаводска. Его блин должен был в диаметре достичь символических 2020 миллиметров. Впрочем, не тут то было. Рекорд зафиксировать не удалось, передает FlashNord.

      Актуально: Празднование Масленицы возле Кремля окрестили балом сатаны и сборищем чучел: видео

      Хотя Калинину и помогали ассистенты, блин подгорел. Такую работу эксперты из Книги рекордов принимать отказались.

      Следующая попытка тоже была неудачной: второй блин пошел насмарку – он порвался.


      Первый блин подгорел/ фото FlashNord


      Другой – порвался/ фото FlashNord

      Наконец, чтобы спасти праздник, представители Книги все таки зафиксировали рекорд. Правда, он касался самой большой скалки, которую пришлось изготовить, чтобы сформировать блин-гигант.


      В конце концов рекорд приписали скалке / фото FlashNord

      Ее длина составила 2,4 метра, а с ручками – 3,09 метра. Диаметр основания составил 17 сантиметров.

      Это интересно! Наибольшим блином, который удалось пожарить в России, остается 2017-миллиметровый рекордсмен. Его приготовили в Московской области.

      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:42 Российская мобильная станция разведки на Донбассе: наемник "похвастался" фотографиями
      Михайло Макарук
      сегодня , 17:22 Как приспешники Януковича восстанавливают свое влияние в Украине
      Ярослав Голобородько
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 17:00 Внеочередное заседание Рады: Украину ждут очень большие перемены?
      Сергій Фурса
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук