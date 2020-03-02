Блинная неприятность: в РФ пытались установить рекорд на Масленицу, что-то пошло не так – фото

В российской Карелии попытались установить рекорд на Масленицу. Мужчина пытался испечь самый большой блин, который бы заслуживал попасть в Книгу рекордов России. Однако сделать это ему так и не удалось – блюдо подгорело.

Установить рекорд пытался повар Антон Калинин из Петрозаводска. Его блин должен был в диаметре достичь символических 2020 миллиметров. Впрочем, не тут то было. Рекорд зафиксировать не удалось, передает FlashNord.

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Хотя Калинину и помогали ассистенты, блин подгорел. Такую работу эксперты из Книги рекордов принимать отказались.

Следующая попытка тоже была неудачной: второй блин пошел насмарку – он порвался.



Первый блин подгорел/ фото FlashNord



Другой – порвался/ фото FlashNord

Наконец, чтобы спасти праздник, представители Книги все таки зафиксировали рекорд. Правда, он касался самой большой скалки, которую пришлось изготовить, чтобы сформировать блин-гигант.





В конце концов рекорд приписали скалке / фото FlashNord

Ее длина составила 2,4 метра, а с ручками – 3,09 метра. Диаметр основания составил 17 сантиметров.

Это интересно! Наибольшим блином, который удалось пожарить в России, остается 2017-миллиметровый рекордсмен. Его приготовили в Московской области.