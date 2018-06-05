Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів

У ці дні рівно три роки тому в окупованому Росією Криму знищуватимуть книги, написані кримськотатарською та українською мовами. Президент підпише закон про допомогу дітям бійців АТО у здобутті освіти. Генпрокурор говоритиме про необхідність економічної блокади окупованого Донбасу. А в районі Мар'їнки після тривалого перемир’я терористи розпочнуть штурм та спробують захопити цей населений пункт.

Інформаційний супровід штурму Мар’їнки російські ЗМІ готуватимуть заздалегідь. З кінця травня вони повідомлятимуть, що українські військові перекидують заборонену техніку, стягують війська до околиць Донецька.

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У розташуванні терористів поблизу Мар’їнки навіть з’явиться журналіст "Лайфньюзу" Семен Пегов. Ну той самий, який напише книгу про "Моторолу" та стане одним з улюблених придворних журналістів терориста Захарченка.



Семен Пегов

Ці та багато інших ознак вкажуть на те, що скоро в районі Мар’їнки варто чекати загострення. Це взагалі стара традиція, відома нам іще з часів Слов’янська. Тамтешні пожежники розповідали, що їм могли подзвонити і сказати, що горить завод. Вони приїжджали до заводу, біля якого уже стояли кореспонденти "Лайфньюз". А через кілька хвилин у завод прилітало з боку терористів, і він дійсно починав горіти. Це як пророцтво, яке справджує себе саме. Тому підтягування техніки до східних околиць Донецьку не обіцяло жителям передмістя нічого доброго. І їхні друзі та родичі з Донецьку дзвонитимуть, щоб попередити про небезпеку.

Мар’їнка – це взагалі уже майже Донецьк. Місцеві жителі вважали себе донеччанами. Багато з них працювало, лікувалось, навчалось чи вело бізнес у Донецьку. Тому наявність тут українських військ сприймалася терористами вкрай погано. І рано чи пізно вони б усе одно перейшли до спроб нас відкинути.

Після того, як росіяни перекинуть на схід Донецьку потрібну кількість техніки та особового складу, за один день до штурму в російських ЗМІ зміниться, як мінімум, три версії подій.

З самого ранку "Лайфньюз" повідомить, що Генштаб України віддав наказ відкрити вогонь з артилерії в районі Мар’їнки неподалік Донецька. Телеканал Міноборони РФ "Звезда" невдовзі скаже, що терористи витіснили українських військових з міста. І російські сайти один за одним тиражуватимуть новину про взяття Мар’їнки та підняття прапору "ДНР" над містом.

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Але оскільки плани терористів взяти під контроль місто не справдяться, пропагандистам доведеться швидко запускати нові версії. Так званий міністр оборони "ДНР" Володимир Кононов звинуватить Україну в провокаціях, заявивши, що армія "ДНР" просто веде оборонну діяльність на всій лінії розмежування, а штурму навіть не планувалось.



Бої за Мар'їнку

Пізніше вони говоритимуть, що "ДНР" зупинили наступ українських силовиків на Донецьк. За версією "ДНР", Донецьк обстрілювали з Мар’їнки та Красногорівки. Через декілька днів аналогічні заяви звучатимуть від Захарченка. Але в його версії половина Мар’їнки опиниться під контролем "ДНР".

Російські пропагандисти в своїх сюжетах активно використовуватимуть українського військового, який потрапить в полон. Як він сам потім скаже, всі свідчення та заяви про колосальні втрати ЗСУ він дав під тиском.

У Кисельова розповідатимуть, що армія "ДНР" подавила вогньові точки супротивника та звинувачуватимуть українських військових в обстрілах донецького ринку. А через рік донецький телеканал "ЮНІОН" випустить сюжет, в якому говоритиметься, що в червні 2015-ому це українська армія штурмувала Донецьк.

І якщо скласти всі заяви російських пропагандистів вийде, що Мар’їнка була під контролем України, яка напала сама на себе, а "ДНР" її просто захищала. У принципі, нічого нового. Будуть навіть заяви про те, що наші військові помилково знищили свій же підрозділ у районі Красногорівки. І ще буде смішна заява Захарченка, що наші сили бойовики могли б вибити за добу. Наспіх придумувати нову брехню терористам довелося з банальної причини – вони розраховували на бліцкриг, а вийшло трішки інакше. Бо у Мар’їнці на них чекав запеклий опір хлопців з одеської 28-ї бригади та ще кількох підрозділів.

Як це часто буває, героїзмом нашим військовим прийшлося компенсувати відсутність якісної підготовки позицій. На той момент у Мар’їнці було мало нормально викопаних окопів та інженерних загороджень, що робило її ще більш привабливою для нападу. Інша проблема, яку досі не вирішили наші війська, – це вразливість до російських засобів радіоелектронної боротьби, що дозволило їм частково позбавити наших солдатів зв’язку між собою.

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Масований артилерійський обстріл наших позицій почався о п’ятій ранку. Взагалі-то обстріли у Мар’їнці справа звичайна. І якщо ви хочете почути, як звучить у польоті куля, то вам сюди. Відстані між сторонами тут достатньо короткі, щоб стрілецька зброя ставала ефективною. Але того ранку усі одразу зрозуміли, що відбувається щось серйозне. В Донецьку терористи викотили з усіх укриттів ствольну та реактивну артилерію, міномети та танки. Після масованої артпідготовки почалася робота їхніх бронегруп.



Бої за Мар'їнку

Як я уже казав, наші позиції не завжди були гарно виконані в інженерному плані. Це давало супротивнику більше можливостей. Серед інших була позиція, яку називали "Совою", – це будинок у полі, підступи до якого легко заблокувати вогнем, що власне і відбулося.

Хлопці на "Сові" казали, що не розуміли, що вібувається через відсутність зв’язку. Наша артилерія у цей час мовчала. Рішення підтягнути її назад з зони відведення і застосувати приймалось довго. Причини називались різні, але основна версія – політична. У цей час хлопці з Одеси зі стрілецькою зброєю проти танків захищали "Сову".

Після семи годин бою і понесених втрат хлопці відступили. Вони повернулись до командного пункту, де медики забрали поранених. Після чого до них вийшов зам командира батальону і сказав, що разом з ними іде відбивати позицію, а хто не готовий – може повертатися до Одеси.

У цей час уже почала працювати наша артилерія. Вона стримала наступ терористів і не дала їм зайти на покинуту нами позицію. Тому задача звелася до того, щоб під щільним вогнем чисельно переважаючого супротивника знову на неї зайти. Хлопці це зробили.

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Це лише один з епізодів того протистояння. Безглуздий і непродуманий наступ терористів захлинувся. Ми провели зачистки і повернули собі контроль над Мар’їнкою. Ці бої стали одним з найбільших протистоянь у перерві між другим Мінськом та зустріччю у Нормандії. Вони показали, що домовленості з Росією не варті паперу, на якому написані, і що ця війна, на жаль, надовго.

Опір наших військових показав, що без значних втрат терористам не вдасться вибити нас з позицій, і на якийсь час бойові дії знову перетворились на позиційні протистояння, які будь-якої ночі можуть знову перетворитися на повноцінну війну, як це було того дня у Мар’їнці. А значить ми мусимо готуватися до війни, якщо хочемо миру.