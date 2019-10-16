Бояться ли украинцам нового экономического кризиса?

В Украине все чаще звучит слово "кризис". Новый спад может начаться уже скоро – пугают экономисты. Как ударит экономический кризис по Украине и карманах украинцев? И когда, собственно, рванет – разбирался 24 канал.

Почему начнется кризис?

Последний мировой экономический кризис состоялся в 2007-2008 годах и серьезно ударил по Украине. Мировая экономика работает циклически: за каждым кризисом идет стабилизация, подъем, а за ним – обязательно новый кризис. Поэтому именно сейчас эксперты ожидают нового спада, который не может не задеть Украину.

Впрочем, эксперты пока успокаивают. Во-первых, говорят: экономический кризис – это нормально, его не стоит бояться, это предсказуемое явление, к которому необходимо быть готовым.

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"Государственные финансисты готовятся к кризису на основании данных предыдущего спада. Так как генералы готовятся к будущим войнам, используя опыт предыдущих. Украина, безусловно, почувствует негативно на себе экономический кризис, поскольку мы очень зависимы от мировых цен на сырье, энергоресурсы, агропродукцию, а они упадут, когда кризис наступит", – говорит экономист Тарас Козак.

Проблема Украины заключается в том, что ее экономика очень зависит от экспорта, подтверждает и Олег Устенко, эксперт, директор Международного Фонда Блейзера.

"Половину ВВП мы получаем за счет экспорта. 30% экспорта – это сырьевые товары с низким уровнем добавленной стоимости. Эти товары наиболее уязвимы с точки зрения уменьшения спроса на них. Если будет происходить мировой экономический кризис, то украинская экономика это почувствует", – считает Олег Устенко.



Половина ВВП Украины – поступления от экспорта // 24 канал

Основными причинами начала нового кризиса могут стать замедление темпов экономического роста, которое наблюдается в мире в последние годы, и дальнейшее напряжение в торговых войнах с участием США, ЕС и Китая. Внутри Европейского союза также продолжается война через Брекзит, то есть выход Великобритании из ЕС. А в этот раз и Украина может стать причиной начала экономического кризиса в свете скандала, связанного с телефонным разговором Трампа и Зеленского. Кроме того, могут вызвать кризис сейчас и военные конфликты в мире.

Готовы ли мы к кризису?

Лучшим способом пережить кризис является "накопление жирка", говорит Тарас Козак.

"Использование "плодов" успешных в экономическом плане лет может стать отличным способом пережить кризис. Однако Украина такого "жирка" не имеет. Но некоторые вещи все-таки сделаны: с 2015 года наши золотовалютные запасы увеличились с $5 млрд до $22 млрд, а долг понемногу трансформируется в гривневый, что тоже важно", – говорит Тарас Козак.

Кроме того, в Украине сейчас сложились хорошие отношения с международными финансовыми организациями, хотя их еще может испортить следующая сделка с МВФ – она пока на паузе из-за ситуации вокруг Приватбанка, национализацию которого стремятся оспорить бывшие владельцы.

Главной проблемой для Украины во время кризиса будет рефинансирование госдолга.

"Как известно, государственные долги обычно не возвращаются, их погашение происходит за счет новых одалживаний, а выплачиваются только проценты. Во время кризиса будет гораздо сложнее это делать, поскольку такие займы будут дорого стоить", – добавляет Тарас Козак.



Главной проблемой для Украины во время кризиса будет рефинансирование госдолга // 24 канал

А вот инвестиционный банкир Сергей Фурса вообще считает, что в ближайшее время нет причин бояться экономического кризиса.

"Мировая экономика замедлила темпы, но все равно растет. Факт замедления темпов роста называют предвестником кризиса. Если мы посмотрим на экономику США, которая является драйвером для мира, то там рост является самым длинным за всю историю этой экономики, почти 10 лет", – отмечает Сергей Фурса.

Но это, по его мнению, еще не означает, что кризис должен вот-вот начаться.

Впрочем, рано или поздно спад таки начнется и докатится до Украины, и государству необходимо быть к этому готовым.

Больше всего по украинской экономике может ударить снижение спроса на всех рынках, уменьшение цены на сырье, уменьшение экспортных поступлений, рост девальвационного давления.

Последние экономические кризисы накрыли мир в 1998-м и в 2007-2008 годах. Учитывая цикличность экономики, новый кризис должен начаться через 10-15 лет, то есть в период с 2018 по 2023 годы. Чем именно будет отличаться новый "взрыв" от предыдущих, эксперты не решаются прогнозировать.

"Долгое время считалось, что причиной кризиса будет торговая война между США и Китаем, но эти страны кажется договорились. Но, конечно, новый кризис будет отличаться от предыдущих. Где рванет, мы не знаем. Например, в какой-то момент кто-то не сможет рефинансировать свои долги – и начнется лавина", – говорит Тарас Козак.

В любом случае причин для паники у украинцев нет, говорят эксперты: пережили 1998-й и 2008-й – переживем и новый кризис.