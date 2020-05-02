Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые вылечили его от коронавируса

Премьер-министр Британии и его невеста назвали наворожденного сына Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном. Имя Николас пара выбрала в честь двух врачей, спасших жизнь Борису Джонсону.

Невеста Джонсона рассказала, что ребенка назвали в честь дедушки премьер-министра Уилфреда и ее дедушки Лаури, пишет Sky News.

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Полное имя новорожденного – Уилфред Лоури Николас Джонсон.

В имени сына пара также решила выразить свою благодарность медикам, которые лечили Джонсона от коронавируса. А именно докторов Ника Прайса и Ника Харта. Именно они боролись за жизнь британского премьера, когда он был в реанимации.

К слову, Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс стали родителями 29 апреля. В одной из лондонских больниц у них родился сын.

Накануне британский премьер вернулся к официальной резиденции на Даунинг-стрит после того, как выздоровел от коронавируса.

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