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      Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые вылечили его от коронавируса

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      Джонсон назвал сына в честь врачей: какое имя у ребенка
      Борис Джонсофн назвал сына в честь врачей / ukr.lb.ua

      Премьер-министр Британии и его невеста назвали наворожденного сына Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном. Имя Николас пара выбрала в честь двух врачей, спасших жизнь Борису Джонсону.

      Невеста Джонсона рассказала, что ребенка назвали в честь дедушки премьер-министра Уилфреда и ее дедушки Лаури, пишет Sky News.

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      Полное имя новорожденного – Уилфред Лоури Николас Джонсон.

      В имени сына пара также решила выразить свою благодарность медикам, которые лечили Джонсона от коронавируса. А именно докторов Ника Прайса и Ника Харта. Именно они боролись за жизнь британского премьера, когда он был в реанимации.

      К слову, Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс стали родителями 29 апреля. В одной из лондонских больниц у них родился сын.

      Накануне британский премьер вернулся к официальной резиденции на Даунинг-стрит после того, как выздоровел от коронавируса.

      Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно

      • COVID-19 у Джонсона обнаружили 26 марта. Сначала он оставался дома и продолжал дистанционно выполнять свои обязанности.
      • Джонсона забрали в одну из лондонских больниц для обследования вечером 5 апреля.
      • 6 премьера его перевели в отделение интенсивной терапии, потому что состояние здоровья политика ухудшилось.
      • Из реанимации Джонсона 9 апреля перевели в обычную палату.
      • Впоследствии он сделал первое публичное заявление, в котором поблагодарил врачей за спасенную жизнь.
      • 27 апреля политик снова вышел на работу.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Больница Коронавирус COVID-19 Дети и несовершеннолетние Новости политики Звездные дети LifeStyle Великобритания Борис Джонсон
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