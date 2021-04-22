Британские истребители будут охранять небо над Черным морем
В этом году британские истребители типа "Тайфун" должны передислоцироваться в Румынию. Таким образом они будут охранять небо над Черным морем от вторжения России.
Источник:"Думская"
Военные самолеты Великобритании передислоцируются на военно-воздушную базу "Михаил Когалничану". Она расположена вблизи румынского города Костанца.
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Что еще известно о британских истребителях
- Британские истребители располагались на авиабазе Lossiemouth.
- Они прибудут в Румынию в первых числах мая.
- Об этом сообщает воздушное командование НАТО.
- Вместе с войсками Великобритании будут патрулировать небо над Черным морем и Румынские военно-воздушные силы.
- За последние несколько лет это уже третья ротация эскадрильи королевских самолетов. Предыдущие командировки были в 2017 и 2018 году.
Обострение на украинских границах: коротко
- С начала апреля Россия стягивает свои войска к нашим границам.
- Кроме этого, страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
- При этом в России активно распространяют фейки об обострении ситуации с Киевом. В Кремле продолжают заказывать манипулятивные материалы на телевидении.
- Украину поддерживает Евросоюз: страны-члены обратились к России с требованием прекратить эскалацию конфликта. Однако ответа от агрессора не последовало.
Карта перемещения российских войск вдоль границы / Инфографика 24 канала
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