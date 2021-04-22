В этом году британские истребители типа "Тайфун" должны передислоцироваться в Румынию. Таким образом они будут охранять небо над Черным морем от вторжения России.

Военные самолеты Великобритании передислоцируются на военно-воздушную базу "Михаил Когалничану". Она расположена вблизи румынского города Костанца. К теме Бомбоубежища по всей Одессе: в мэрии обнародовали интерактивную карту Что еще известно о британских истребителях Британские истребители располагались на авиабазе Lossiemouth.

Они прибудут в Румынию в первых числах мая.

Об этом сообщает воздушное командование НАТО.

Вместе с войсками Великобритании будут патрулировать небо над Черным морем и Румынские военно-воздушные силы.

За последние несколько лет это уже третья ротация эскадрильи королевских самолетов. Предыдущие командировки были в 2017 и 2018 году. Обратите внимание! Страны НАТО общим решением договорились о патрулировании Черного моря. Толчком к тому стала оккупация Крыма в 2014 году. Обострение на украинских границах: коротко С начала апреля Россия стягивает свои войска к нашим границам.

Кроме этого, страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.

При этом в России активно распространяют фейки об обострении ситуации с Киевом. В Кремле продолжают заказывать манипулятивные материалы на телевидении.

Украину поддерживает Евросоюз: страны-члены обратились к России с требованием прекратить эскалацию конфликта. Однако ответа от агрессора не последовало.

Карта перемещения российских войск вдоль границы / Инфографика 24 канала