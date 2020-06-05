В Броварах 8-летняя девочка попала в реанимацию после отдыха на детской площадке в городском парке. По словам очевидцев, на качелях катались несколько детей и не сразу заметили, как из кабинки выпала девочка и застряла под ней.

По предварительному диагнозу девочка сломала ногу и плечо, а также забила спину и голову, сообщает Броварской отдел полиции на официальной странице в фейсбуке.

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По словам свидетелей, на качелях было несколько детей от 8 до 14 лет, кому-то из детей скорость качели показалась недостаточной и они решили раскачаться еще быстрее. Дети не заметили сразу, что 8-летняя девочка вылетела, и продолжали качаться дальше, в результате чего она попала под качели.

Как только неравнодушные прохожие увидели девочку, сразу бросились на помощь и освободили ребенка.

Кто понесет ответственность

Пока неизвестно, где находились ее родители в это время. Поэтому, сообщила полиция, они будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства несчастного случая.