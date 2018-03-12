Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил

Праздники могут быть разными. Сытыми и ленивыми, и очень активными. И если в какой-то момент ты понимаешь, что за праздники успел все и даже чуть больше намеченного, они определенно удались.

Здесь главное даже не время, а финансы осилить все эти праздничные мероприятия.

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Под конец выходных мы пошли в кино. Выбрали кинотеатр "Мир" на востоке Луганска – там шло то, что я хотела посмотреть, да и с этим местом у меня свои давние по-детски трогательные отношения.

Хотя, знаете, это только кажется, что попав куда-то родом из детства, ты непременно ложками будешь черпать ностальгию и всплакнешь на плече у своего детства. На деле и часто все вовсе не так.

В этот раз была похожая ситуация – кинотеатр был полутемным, буфет не работал, а билеты в трех окошечках касс продавал один человек – администратор этого кинотеатра. На нашем сеансе было всего восемь зрителей.

Ирония, да? Продавая нам билет, администратор спросил, где мы хотим сидеть – выбирайте. И зал был пустым на деле.

Я помню у этого кинотеатра разные времена. Когда его только открыли в начале сеансов крутили документальные ролики о вреде пьянства или наркомании, потом был период девяностых и было не до фильмов. А потом кинотеатр стал частным, в нем сделали ремонт, боулинг, поставили бильярдные столы, отремонтировали фонтан на улице, выложили плиткой площадь вокруг.

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Я любила этот кинотеатр с детства. Мы ходили в него до девяностых и после, до самого лета 2014-го.

Потом было уже не до фильмов, долго не до фильмов. И сейчас был мой первый раз после того лета – первый раз за три с лишним года. Конечно, я думала, что будут люди, иллюминация, буфет – как раньше. Что уж там-то будет жизнь, но, видимо, не сегодня. То ли у людей закончились деньги, то ли силы, то ли все вместе.

После фильма мы гуляли по кварталам рядом. И все вместе было вполне в духе продолжения впечатлений от пустого и темного кинотеатра с неработающим буфетом. Эти кварталы сдавали в начале семидесятых. На каждый дом была своя детская площадка, у подъездов стояли фонари, дороги были широкими и были…

Сегодня все было тенью того времени. Один фонарь от силы на три подъезда, от дорог – ямы в обрамлении бордюров. Кое-где фонари были над подъездами по инициативе жильцов. Если лавки, то тоже силами жильцов и клумбы тоже…

Тоскливо. С темнотой наступила полная пустота на улицах. В такие минуты очень хочется увидеть, как это было раньше, когда сдавался квартал, кинотеатр, школы, библиотеки – с тем, чтобы покрывать все потребности жителей новых кварталов.

А еще рядом с "Миром" было кафе-мороженое "Алые паруса". Формой и цветом стен очень напоминающее паруса, которые так ждала Ассоль. Кафе стало частным и стало супермаркетом. Были люди в кинотеатре – была выручка в магазине.

Сегодня я увидела, что даже от этого супермаркета осталась тень – стеллажами была отсечена часть помещения, оставив для посетителей П-образный проход со всем необходимым: хлеб, немного овощей, сладости. До нас мужчина брал бутылку водки, после нас женщина покупала две "Мивины".

Конечно, это ничего не значит, как и пустой кинотеатр, как и пустой магазин, и пустой город. По крайней мере, я всегда убеждаю уехавших друзей в том, что здесь все отлично. Хотя моего красноречия еще ни разу не хватило на то, чтобы уговорить их вернуться.

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