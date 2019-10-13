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      Будущее "Приватбанка" будет сигналом для МВФ насчет будущего Украины при новой власти, – Рожкова

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      Мешает ли переговорам с МВФ проблема с "Приватбанком"?
      Мешает ли переговорам с МВФ проблема с "Приватбанком"? / Коллаж 24 канала

      Проблема украинского государства с "Приватбанком" (речь идет о судебных исках от бывших владельцев, в частности Игоря Коломойского, о незаконности национализации) не мешает переговорам с МВФ.

      Об этом написала первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в фейсбуке в воскресенье, 13 октября.

      Обратите внимание: О "Приватбанке" и проблемных кредитах: Зеленский провел важное совещание

      "Неопределенность дальнейшей судьбы "Приватбанка" не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться", – отметила Рожкова.

      МВФ внимательно следит за развитием ситуации с "Приватбанком" и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора. И что деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены,
      – заметила банкирша.

      И добавила, что важными аспектами в этом процессе является реформа судов, обеспечение верховенства права в стране и даже уважение к независимости НБУ.

      "Что произойдет дальше с "Приватбанком"  будет для МВФ, как и для остального мира, показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти", – подытожила Екатерина Рожкова.

      И объяснила, что говорится о том, будут ли для власти в приоритете "интересы обычных украинцев или интересы олигархов".

      Рожкова
      Екатерина Рожкова, заместитель председателя НБУ / Фото "Экономическая правда"

      По словам заместителя председателя НБУ, представители правительства Украины вскоре поедут в Вашингтон для участия в Ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка. Там и состоится очередной этап переговоров.

      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от "Приватбанка" и президента  – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины МВФ НБУ Приватбанк Банки
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