Цены на бензин в 2020 году: от чего зависят и каковы прогнозы

В конце прошлого года цены на бензин начали снижаться. Будет ли так и в 2020 году и что на это влияет – в материале 24 канала.

По состоянию на 6 января цены на бензин в Украине были на уровне 1,15 доллара или 26,14 гривны за литр 95-го. Это средняя цена в мире. Сравнить цены в других странах можно на интерактивной карте. Самый дешевый или точнее практически бесплатный бензин в Венесуэле. Эта страна –лидер по залежам нефти в мире. Дороже всего заправить автомобиль обойдется в Гонконге, за литр А-95 здесь придется заплатить 2,32 доллара или около 55 гривен.

Как формируется цена на бензин и откуда он в Украине?

Украина не обеспечивает себя нефтью самостоятельно. Украинские добывающие вышки покрывают лишь 60% потребностей. Остальную часть нефти в основном закупают в Азербайджане (97% от импорта).

Читайте также: Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?

Нефтепродуктов, переработанных из украинской и импортной нефти тоже не хватает. Около половины всего бензина производят на территории Украины, другую закупают преимущественно в Беларуси. Это соотношение нестабильно. Обычно мы больше импортируем, чем производим собственного бензина. Летом соотношение собственного бензина к импорту было 1:2. Однако зимой доля украинского бензина на рынке возросла и превысила импорт. Причина в том, что украинцы меньше заправляют свои машины зимой (см. Потребление бензина в 2019). И соответственно зимой Украина закупает меньше бензина.



Потребление бензина по месяцам в Украине / 24 канал

Поскольку Украина не является топливно независимой страной, то одним из основных факторов, формирующих цены на бензин являются цены на мировом рынке. Они же часто зависят от политической ситуации. К примеру, осенью 2019 нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии атаковали и те вышли из строя. Реакцией на это стало подорожание нефти. Однако США расконсервировали свои запасы, чтобы стабилизировать цены. Так же и сейчас, в случае более острого конфликта между Ираном и США цены на нефть могут существенно измениться, ведь Иран имеет одни из крупнейших залежей нефти, а США имеет крупнейшие добытые запасы.

Треть стоимости бензина, которую платят украинские водители, идет в государственный бюджет. Это НДС и акциз. Стоимость акциза фиксирована и прикреплена к курсу евро. За литр А-95 платят 0,213 евро (5,65 гривны). За эти деньги ремонтируют и строят дороги. Вместе с НДС эти два налога составляют около 35% от конечной стоимости бензина. Это средний показатель в мире. К примеру, в США налог составляет 20%, в Германии – 64%.

Операторы АЗС транспортируют бензин, а также ставят свою наценку, которая зависит от силы бренда, конкурентности и вмешательства государства на рынок. Украинцы часто задавали вопрос почему гривна укрепляется, а цены на бензин не падают. На это некоторые компании отвечали, что закупили бензин еще по старым ценам и соответственно не могли их снизить. Однако есть и другая весомая причина, а именно большая доля нелегальных АЗС.

Нелегальные АЗС вносят свои значительные коррективы в цену на бензин. Они не платят налогов, которые составляют около трети от цены, не покупают лицензии, не оформляют работников официально и экономят на других факторах. Это дает им возможность ставить более низкую цену чем легальные АЗС. В свою очередь, легальные АЗС ставят высокую наценку, чтобы компенсировать потерю потенциальных клиентов. Сейчас с этим в Украине пытаются бороться — уже закрыли более 700 нелегальных АЗС.

Цена на бензин: обоснована или нет?

Цена украинского бензина напрямую зависит от курса гривны. Год назад цена за литр бензина составляла 1,1 доллара. За год гривна укрепилась на 17%, а нефть на мировом рынке подешевела. Логичным было бы снижение цен на бензин. В гривне цены действительно упали, однако в долларовом эквиваленте наоборот выросли. В декабре 2019 президент Украины встретился с основными операторами АЗС, в результате чего цены упали на 0,5-1 гривны за литр. Однако даже после этого шага цены остаются завышенными.

Читайте также: Что будет с гривной в 2020 году: прогноз от НБУ

Чего ожидать от цены в 2020?

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" считают, что цены больше падать не будут. В декабре для этого была благоприятная ситуация: гривна крепчала, а цены на нефть на мировом рынке были стабильны. Предполагали, что цены на бензин упадут еще на 1-1,5 гривны. Теперь все изменилось: гривна относительно доллара упала, а политическая напряженность в мире делает мировой рынок нефти крайне непредсказуемым. Вдобавок, Беларусь, которая является крупнейшим импортером бензина в Украину, не подписала соглашение о поставках нефти от России. На время Россия прекратила подачу нефти. 6 января поставки возобновились, но без контракта. Это означает, что Беларусь может нестабильно поставлять бензин в будущем. При таком сценарии на украинском рынке будет меньше бензина, а соответственно и выше цена.

Несмотря на то, что на цену на бензин в основном влияют внешние факторы (цена на мировом рынке, курс валют, импортеры), сейчас очень много зависит от украинской власти. Если не удастся навести порядок с нелегальными АЗС и установить эффективный контроль ценообразования на рынке, то в 2020 году не стоит ожидать снижения цены, даже если гривна укрепит свои позиции.