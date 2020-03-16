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      Цена на нефть Brent снизилась до 30 долларов за баррель: рубль продолжает падать

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      Brent продолжает дешеветь после "черного понедельника" 9 марта. Через неделю после рекорного однодневного падения цена снизилась до 30 долларов за баррель.

      Такой низкой цены нефть не достигала с 2016 года. По данным биржи ICE по состоянию на полдень 16 марта нефть марки Brent 29, 74 долларов за баррель.

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      В ходе торгов стоимость барреля опускалась до 30, 88 доллара. К 13:25 нефть стоила 31, 19 доллара. Стоимость нефти марки WTI на торгах Нью-Йоркской бирже снизилась почти на 6% – до 30, 25 доллара за баррель.


      Цена на Brent днем 16 марта снизилась до 29, 85 долларов за баррель / скриншот с ICE

      Падение является существенным по сравнению разреза цены за последние три месяца. 17 декабря Brent стоила 63, 86 долларов за баррель.


      В декабре цена была вдвое больше/ скриншот из ICE

      Из-за снижения цен на нефть продолжается падение российского рубля: курс доллара в ходе торгов на московской бирже превысил 75 рублей, евро преодолел отметку в 84 рубля.

      Кратко об обвале цен на нефть

      ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Эр-Рияд на встрече ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти – 24 канал) попытался продвинуть наибольшее с 2008 года сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда бы Россию ожидало сокращение на 500 тысяч баррелей, поэтому Москва отказалась заключать новый договор.

      В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Через сопутствующий обвал международных фондовых бирж того дня и резкое падение акций ведущих российских компаний, этот день назвали "черным понедельником".

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины нефть Обвал цен на нефть Инвестиции Акции глобальных компаний
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