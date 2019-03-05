Цены на квартиры в новостройках Одессы продолжают падать с начала года: инфографика

Как изменились цены на недвижимость в новостройках Одессы по итогам первых двух месяцев 2019 года.

По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, с начала 2019 года цена квадратного метра в новостройках Одессы продолжает снижаться.

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Да, в феврале 2019 года средняя цена метра квадратного упала до 18 500 гривен за квадрат – это на полтысячи гривен меньше, чем цена метра квадратного на начало года.

Минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы по итогам февраля 2019 года также снизилась с 13 500 до 13 300 гривен за метр квадратный.

Правда, не такие утешительные тенденции для покупателей показывает цена метра квадратного по курсу доллара на межбанке.

Средняя цена в феврале удержалась на отметке 680 долларов за квадрат, тогда минимальная цена за месяц выросла с 480 до 490 долларов за метр квадратный.

Цены на недвижимость в новостройках Одессы в феврале 2019 года

Как изменились цены в новостройках по районам Одессы в феврале 2019 года?

По сравнению с январем 2019 года, в феврале ощутимо снизилась средняя цена метра квадратного в центральном Приморском районе Одессы, зато в остальных районах города цены в новостройках пошли вверх.

Средняя цена метра квадратного в новостройках по районам Одессы Район Цена м кв в грн, январь 2019 Цена м кв в грн, февраль 2019 Суворовский 14200 14700 Малиновский 15200 15600 Киевский 19600 19700 Приморский 28100 27200

Недвижимость 24 уже писала, как в феврале 2019 года менялись цены на недвижимость в новостройках Львова и Киева.