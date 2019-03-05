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      Цены на квартиры в новостройках Одессы продолжают падать с начала года: инфографика

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      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в феврале 2019 года
      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в феврале 2019 года / Коллаж 24 канала

      Как изменились цены на недвижимость в новостройках Одессы по итогам первых двух месяцев 2019 года.

      По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, с начала 2019 года цена квадратного метра в новостройках Одессы продолжает снижаться.

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      Да, в феврале 2019 года средняя цена метра квадратного упала до 18 500 гривен за квадрат – это на полтысячи гривен меньше, чем цена метра квадратного на начало года.

      Минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы по итогам февраля 2019 года также снизилась с 13 500 до 13 300 гривен за метр квадратный.

      Правда, не такие утешительные тенденции для покупателей показывает цена метра квадратного по курсу доллара на межбанке.

      Средняя цена в феврале удержалась на отметке 680 долларов за квадрат, тогда минимальная цена за месяц выросла с 480 до 490 долларов за метр квадратный.

      ціни на нерухомість новобудови Одеса первинний ринок інфографіка карта

      Цены на недвижимость в новостройках Одессы в феврале 2019 года

      Как изменились цены в новостройках по районам Одессы в феврале 2019 года?

      По сравнению с январем 2019 года, в феврале ощутимо снизилась средняя цена метра квадратного в центральном Приморском районе Одессы, зато в остальных районах города цены в новостройках пошли вверх.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках по районам Одессы
      Район Цена м кв в грн, январь 2019 Цена м кв в грн, февраль 2019
      Суворовский 14200 14700
      Малиновский 15200 15600
      Киевский 19600 19700
      Приморский 28100 27200

      Недвижимость 24 уже писала, как в феврале 2019 года менялись цены на недвижимость в новостройках Львова и Киева.

       

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      Теги: Новости недвижимости Первичный рынок недвижимости Новости Одессы Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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