Цены на квартиры в новостройках Одессы продолжают падать с начала года: инфографика
Как изменились цены на недвижимость в новостройках Одессы по итогам первых двух месяцев 2019 года.
По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, с начала 2019 года цена квадратного метра в новостройках Одессы продолжает снижаться.
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Да, в феврале 2019 года средняя цена метра квадратного упала до 18 500 гривен за квадрат – это на полтысячи гривен меньше, чем цена метра квадратного на начало года.
Минимальная цена метра квадратного в новостройках Одессы по итогам февраля 2019 года также снизилась с 13 500 до 13 300 гривен за метр квадратный.
Правда, не такие утешительные тенденции для покупателей показывает цена метра квадратного по курсу доллара на межбанке.
Средняя цена в феврале удержалась на отметке 680 долларов за квадрат, тогда минимальная цена за месяц выросла с 480 до 490 долларов за метр квадратный.
Цены на недвижимость в новостройках Одессы в феврале 2019 года
Как изменились цены в новостройках по районам Одессы в феврале 2019 года?
По сравнению с январем 2019 года, в феврале ощутимо снизилась средняя цена метра квадратного в центральном Приморском районе Одессы, зато в остальных районах города цены в новостройках пошли вверх.
|Район
|Цена м кв в грн, январь 2019
|Цена м кв в грн, февраль 2019
|Суворовский
|14200
|14700
|Малиновский
|15200
|15600
|Киевский
|19600
|19700
|Приморский
|28100
|27200
Недвижимость 24 уже писала, как в феврале 2019 года менялись цены на недвижимость в новостройках Львова и Киева.
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