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      Цены на квартиры в новостройках Одессы: на сколько изменились в июле

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      Цены на квартиры в Одессе от застройщика – июль 2019
      Цены на квартиры в новостройках Одессы в июле 2019 / Коллаж 24 канала

      Цена метра квадратного в новостройках Одессы по итогам июля 2019 года по сравнению с июнем пошла на спад.

      По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, по итогам июля 2019 года средняя цена квадратного метра в новостройках Южной Пальмиры снизилась чуть более чем на 1% – до 18 400 гривен за квадрат.

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      В то же время минимальная цена в гривне опустилась гораздо больше – до 13 100 гривен за метр квадратный в июле.

      Специалисты объясняют, что снижение стоимости недвижимости на первичном рынке недвижимости является весьма закономерным. В частности, ввиду существенного укрепления гривны после парламентских выборов, а также поскольку в летние месяцы обычно наблюдается сезонный спад активности покупателей.

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      ціни квартири новобудови Одеса липень 2019
      Цены на квартиры в новостройках Одессы в июле пошли на спад / Данные: lun.ua

      Как изменились цены в разных районах Одессы?

      В разгар курортного сезона в июле 2019 несколько упали в цене квартиры в новостройках в Суворовском районе Одессы, где строят в основном жилье эконом- и комфорт-класса. Средняя цена квадратного метра в новостройках в этом районе опустилась до 14 100 гривен.

      На том же уровне, что и в июне сохранились цены в Киевском районе города – 19 100 гривен за метр квадратный.

      Квартиры в новостройках в центральном Приморском районе Одессы, где строят преимущественно жилье бизнес- и элит-класса за прошедший месяц упали в цене на 2% до 26 100 гривен за 1 метр квадратный.

      Средняя цена метра квадратного в новостроях Одессы​ 2019
      Район Январь, грн Февраль, грн Март, грн Апрель, грн Май, грн Июнь, грн Июль, грн
      Суворовский 14200 14700 14500 14700 15500 14500 14100
      Малиновский 15200 15600 15200 15300 15100 15100 15000
      Киевский 19600 19700 19800 19600 19300 19100 19100
      Приморский 28100 27200 26400 26300 26300 26700 26100

      По данным ЛУН.ua сегодня в Одессе продолжается продажа квартир в 138 построенных жилых комплексах.

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      Узнайте больше об особенностях рынка недвижимости Одессы в материале

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      Теги: Деньги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Цены Покупка недвижимости Рынок недвижимости Новости Одессы Цены на недвижимость Первичный рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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