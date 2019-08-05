Цены на квартиры в новостройках Одессы: на сколько изменились в июле
Цена метра квадратного в новостройках Одессы по итогам июля 2019 года по сравнению с июнем пошла на спад.
По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, по итогам июля 2019 года средняя цена квадратного метра в новостройках Южной Пальмиры снизилась чуть более чем на 1% – до 18 400 гривен за квадрат.
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В то же время минимальная цена в гривне опустилась гораздо больше – до 13 100 гривен за метр квадратный в июле.
Специалисты объясняют, что снижение стоимости недвижимости на первичном рынке недвижимости является весьма закономерным. В частности, ввиду существенного укрепления гривны после парламентских выборов, а также поскольку в летние месяцы обычно наблюдается сезонный спад активности покупателей.
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Цены на квартиры в новостройках Одессы в июле пошли на спад / Данные: lun.ua
Как изменились цены в разных районах Одессы?
В разгар курортного сезона в июле 2019 несколько упали в цене квартиры в новостройках в Суворовском районе Одессы, где строят в основном жилье эконом- и комфорт-класса. Средняя цена квадратного метра в новостройках в этом районе опустилась до 14 100 гривен.
На том же уровне, что и в июне сохранились цены в Киевском районе города – 19 100 гривен за метр квадратный.
Квартиры в новостройках в центральном Приморском районе Одессы, где строят преимущественно жилье бизнес- и элит-класса за прошедший месяц упали в цене на 2% до 26 100 гривен за 1 метр квадратный.
|Район
|Январь, грн
|Февраль, грн
|Март, грн
|Апрель, грн
|Май, грн
|Июнь, грн
|Июль, грн
|Суворовский
|14200
|14700
|14500
|14700
|15500
|14500
|14100
|Малиновский
|15200
|15600
|15200
|15300
|15100
|15100
|15000
|Киевский
|19600
|19700
|19800
|19600
|19300
|19100
|19100
|Приморский
|28100
|27200
|26400
|26300
|26300
|26700
|26100
По данным ЛУН.ua сегодня в Одессе продолжается продажа квартир в 138 построенных жилых комплексах.
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