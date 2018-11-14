Часть Украины ночью снова засыплет снегом: перечень областей

В Украине 14 ноября выпал первый снег. Синоптики предупреждают, что зимняя погода только набирает обороты, поэтому ночью 15 ноября в Киеве, северных и центральных областях ожидается мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица,

– говорится в сообщении.

Кроме того, высота временного образования снежного покрова может достигать высоты 3-6 сантиметров.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными, ведь из-за непогоды возможны незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Центр и север Украины ночью 15 ноября засыплет снегом

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег в этом сезоне. Город оказался неготовым к такой погоде, поэтому столица погрязла в автомобильных пробках. По данным киевской городской власти ситуация еще печальнее: в городе произошли 500 ДТП. 70% из них – из-за массового выезда авто на летних шинах. В целом по Украине произошло более тысячи аварий.