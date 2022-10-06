Новые российские мобилизованные заходят на территорию Украины: куда они попадают

Новые российские мобилизованные силы не сумеют кардинально поменять ситуацию на фронте. Их будут отправлять преимущественно на доукомплектование уже имеющихся подразделений.

Наплыв "мобиков" чреват для российской армии новыми проблемами, что может положительно повлиять на контрнаступление ВСУ на Юге и Востоке. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Логистика "мобиков"

Эксперт отметил, что новые российские "мобики" уже заходят в Украину, но только для пополнения тех частей, которые выведены в тыл на доукомплектование.

То есть они сразу не попадают на линию фронта. "Мобики" могут на следующий день только попасть, если они сегодня прибыли. Их поставили в строй и завтра часть пошла на усиление "на ноль". Только в этом случае они могут попасть "на передок". В больших количествах мы их увидим в течение двух-трех недель, не раньше,

– объяснил специалист.

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Мобилизационная "способность"

Обозреватель отметил, что мобилизационная система России на сегодняшний день "просчитана", и Украина знает их "пропускную способность".

Раз в пол года российская армия набирала раньше до 150 тысяч призывников в месяц. Готовили их в течение двух-трех месяцев. То есть, грубо говоря, система может подготовить до 50 тысяч человек в месяц и отправить их на фронт. Сейчас то, что можно увидеть – не больше этой цифры, которая всегда набиралась каждые полгода,

– указал Свитан.

По его мнению, на сегодняшний день оккупанты собрали не более 150 тысяч "мобилизованных", которых еще будут готовить.

"В зависимости от набранных военных специальностей распределят первую, вторую и третью "волны", которые будут по 50 тысяч в месяц, не больше. Больше они просто не смогут экипировать, подготовить и прислать на фронт", – подчеркнул эксперт.

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По его словам, "первая волна" пойдет на доукомплектование тех частей, которые сейчас отошли в тыл на пополнение, "вторая волна" – будет заходить на доукомплектование частей, которые после этого будут выводиться на доукомплектование.

"Это растянется на месяц – полтора, как минимум. Заходить эти "волны" будут медленно, мы будем их отслеживать. Больших проблем, именно волновых, они не создадут. То есть будет плавный "заход", по мере готовности", – добавил Свитан.

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Первые "призывники" уже в Украине

Специалист рассказал, что первые российские мобилизованные уже появились в Украине, но не в большом количестве.

"Это те, кто в этом году проходил плановое "собрание резервистов". То есть "мобики", которые 2 – 3 – 5 месяцев назад прошли собрание и медкомиссии. Их сразу ставят в строй, собирают в группы и отправляют на фронт. Остальных – растянут на месяц – полтора", – отметил обозреватель.

По его мнению, прилив живой силы противника предполагается, но эффекта от этого не будет.

Мы увидим увеличение личного состава в подразделениях, но для россиян это может быть большая проблема, потому что боевому подразделению лучше работать и воевать в основном составе, чем обучать и таскать за собой неготовых людей. "Мобиков" либо бросят и их поразит наша артиллерия, либо они будут "связывать" основные российские войска,

– объяснил Свитан.

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