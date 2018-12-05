Чего ждать от рынка коммерческой недвижимости Украины за 2-3 года

Год подходит к концу и специалисты делают прогнозы, к чему готовиться на рынке недвижимости в ближайшей перспективе.

Что изменится на рынке коммерческой недвижимости рассказал во время пресс-конференции в Киеве представитель международной компании Colliers International в Украине Александр Носаченко.

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По прогнозам специалиста, рыночная стоимость отдельных объектов коммерческой недвижимости в течение следующих 2-3 лет может вырасти вдвое.

Он отмечает, что стоимость активов, которые существуют на рынке коммерческой недвижимости сейчас – "это очень дешево".

Участники рынка в перспективе следующих 2-3 лет ожидают увеличения рыночной стоимости объектов коммерческой недвижимости. Если ничего драматического не будет происходить со страной и экономикой, в частности, через 3 года в отдельно взятых случаях мы можем получить стоимость вдвое выше той, которую заплатили покупатели,

– прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что учитывая сравнительно невысокие цены на активы, выгодное время для приобретения качественных объектов недвижимости именно сейчас.

По данным специалистов, в средне- и долгосрочной перспективе, доля иностранных инвесторов на украинском рынке будет расти.

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Правда, в поле зрения международных инвесторов находятся чаще готовые объекты ниже рыночной стоимости, с удачной локацией, стабильным денежным потоком и качественным наполнением арендаторов с долгосрочными договорами.

Это хорошее время для приобретения лучших объектов. В этом году были проданы очень качественные объекты. Массового появления лучших объектов не будет, потому рынок очень ограничен. Я не вижу тенденции к тому, чтобы банки массово избавлялись от качественного залогового имущества. Сегодня не так просто найти хороший и беспроблемный объект, который имеет тенденцию к увеличению своей стоимости,

– пояснил Носаченко.

Среди объектов коммерческой недвижимости, которые его компания продала в 2018-м были БЦ Horizon Park в Киеве, ТРЦ Sky Park в Виннице, складские комплексы в Броварах и несколько крупных офисных помещений в Киеве.

Что такое коммерческая недвижимость?Это здания и сооружения, используемые для коммерческой деятельности. К таким объектам можно отнести различные объекты недвижимости, которые предусматривают принесение прибыли: гостиницы, офисы, склады, торговые помещения, развлекательные комплексы и тому подобное.