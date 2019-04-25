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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Через сколько лет закон о языке даст первые результаты: ответ эксперта

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      Верховная Рада приняла закон о языке
      Верховная Рада приняла закон о языке / 24 канал

      Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка. За законопроект проголосовали 278 нардепов. Однако для того, чтобы на улицах городов заговорили на украинском языке, нужно более 10 лет.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразила первый заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

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      "Если нас интересует ситуация, что мы выйдем на улицу в Киеве и нас будет окружать украиноязычное население, то это не быстрее, чем через 10-15 лет".

      Если мы говорим об органах государственной власти, о сфере обслуживания, то это 5-7 лет,
      – заявила народный депутат Ирина Подоляк.

      "Такова наша реальность, и нам надо самих себя спросить, хотим ли мы давать пищу национал-радикалам и врагам Украины. Если нашей целью является сохранить украинский язык и дать возможность людям его использовать, то должны понимать, что на все нужно время", – подытожила депутат.


      Что нужно знать о законе

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости Киева языковый вопрос Законодательство Украинский язык
      Источник: 24 канал
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