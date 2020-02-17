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      Члены преступной банды в Днепре сбили насмерть мужчину, убегая от патрульных

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      Винуватці ДТП у Дніпрі були членами організованої банди

      Вечером 16 февраля на пешеходном переходе в Днепре произошла смертельная авария: водитель Audi на скорости снес трех человек, среди которых была 4-летняя девочка. Выяснилось, что виновники ДТП причастны к преступной группе, которая занималась вымогательством и грабежами. В салоне авто вместе с ними был похищенный мужчина.

      16 февраля двое из банды похитили 30-летнего мужчину вместе с его авто и требовали за освобождение 20 тысяч долларов.

      Об аварии: Авто во время бегства от полиции сбила целую семью в Днепре: есть погибший, пострадал ребенок

      На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. Полиция двинулась за Audi, но она на скорости оторвалась от правоохранителей. Догнали авто уже на месте аварии на Слобожанском проспекте.


      Двоих участников банды задержали на месте ДТП / фото: Информатор

      Группа состояла из 6 человек – рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов. Главой группировки является 54-летний мужчина, который только прошлой осенью вышел из тюрьмы.

      Сейчас все шестеро мужчин задержаны, решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям: похищение человека, нарушение ПДД, угон, незаконное хранение оружия.


      В доме группировки нашли оружие и боеприпасы / фото: npu.gov.ua

      Как произошло ДТП

      В районе перекрестка Слобожанского проспекта и улицы Воронежской Audi буквально снесла трех пешеходов. В результате один человек погиб на месте. Это мужчина, который шел с дочкой. Сама же девочка осталась живой, правда, получила серьезные травмы.

      После этого авто вылетело на обочину, задело столб и перелетело через тротуар, едва не сбив еще двух людей.

      Водитель сбил семью в Днепре: смотрите видео момента смертельного ДТП

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Новости Украины Криминал Жертвы Новости Днепра Аварии и ДТП
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