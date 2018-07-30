Что формирует такой обменный курс гривны

В Национальном банке обнародовали причины и факторы, влияющие на обменный курс гривны. Также представители госрегулятора подчеркивают, что спрос и предложение иностранной валюты по сути отражают состояние экономики страны и ее финансовой системы.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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Согласно Стратегии монетарной политики НБУ и Основных принципов денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу (помимо прочего определяют особенности валютной политики Национального банка Украины), Национальный банк должен придерживаться режима плавающего обменного курса. То есть монетарная политика не должна направляться на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса гривни (ее основной целью является низкая и стабильная инфляция). Таким образом, обменный курс зависит прежде всего от спроса и предложения иностранной валюты на валютном рынке, то есть от рыночных факторов. Однако это не означает, что Национальный банк полностью "ушел" с рынка,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Стратегией и Основами предусмотрено, что Национальный банк будет использовать валютные интервенции с целью:



– накопления международных резервов;



– предупреждения резких изменений обменного курса гривны (как это было на прошлой неделе, когда Национальный банк осуществлял интервенции по продаже иностранной валюты);



– поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента монетарной политики.



"Что касается спроса и предложения на иностранную валюту, то в этом контексте уместно разграничивать наличный и безналичный сегменты валютного рынка. Обменный курс гривны зависит в большей степени от безналичного сегмента поскольку объем операций на безналичном сегменте в разы больше, чем на наличном. В частности, в июне объем продаж банками безналичной иностранной валюты превышал соответствующий показатель по наличной валюте в 6 раз, а объем покупки в 4,3 раза", – добавляет Данилишин.

В то же время он подчеркивает, что на протяжении последних лет на наличном сегменте предложение иностранной валюты превышает спрос на нее, то есть население продает больше иностранной валюты, чем покупает, что должно вызывать укрепление гривны.



Как отмечает представитель НБУ, в связи с вышеизложенным определяющим в курсообразовании гривны является конъюнктура межбанковского валютного рынка Украины.



"Спрос и предложение иностранной валюты по сути отражают состояние экономики страны и ее финансовой системы. Так, в Украине наблюдается дефицит определенных товаров внутреннего производства, который покрывается за счет покупки импортной продукции. Это вызывает рост импорта и соответственно отток иностранной валюты из страны, что должно покрываться поступлениями от экспорта. Иначе дефицит иностранной валюты должен покрываться за счет притока иностранной валюты через операции, отражаемые в финансовом счете платежного баланса", - убеждает эксперт.



В то же время он отмечает, что в текущем году внешнеэкономическая конъюнктура оставалась благоприятной, поскольку мировые цены на украинскую экспортную продукцию – высокие.

Это приводило к увеличению экспорта товаров и соответственно притоку иностранной валюты в Украину. Однако, рост мировых цен на нефть привел к увеличению стоимостных объемов импорта нефтепродуктов и природного газа. Оживление внутреннего потребительского спроса обусловило рост импорта продукции машиностроения. Как следствие, импорт товаров за январь – май 2018 года вырос на 14,3% до 21,1 миллиарда долларов США, а сальдо текущего счета платежного баланса за январь – май 2018 года было отрицательным, однако покрывалось с избытком поступлениями по финансовому счету. Таким образом, дефицит текущего счета покрывается поступлениями по финансовому счету платежного баланса,

– констатирует глава Совета Нацбанка.

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По его убеждению, сужение мировой торговли в длительной перспективе отразится на экономике и валютном рынке Украины, а что касается оттока капитала из Украины, то в последние годы наша страна не имела инвестиционного бума, и это, в свою очередь, предопределяет ее меньшую уязвимость к оттоку капитала и внешних шокам.



"Также необходимо отметить, что существенным источником поступления иностранной валюты в Украину остаются перечисления мигрантов", – подытожил Данилишин.