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Телеканал новостей 24 Программы Что это было?

Что это было. Острикова рассказала о скрытой цели правительства в наступлении на контрабанду

Что это было? 73 Читати новину українською

О ситуации с украинской таможней и контрабандой – в программе "Что это было" рассказала народный депутат "Объединение "Самопомич" Татьяна Острикова.

– У нас таможня была при Клименко объединена с налоговой для контроля всех потоков финансовых в государстве. И с тех пор таможенная составляющая, таможенное дело полностью уничтожены. Она деградировала. Сегодня у нас те посты таможенные, которые разбросаны по районам, они неуправляемы.

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– Другой метод борьбы – эффективный автоматизированный обмен информацией о таможенной стоимости товаров с другими странами. Сегодня у нас этого нет.

– Имена 5-6 организованных контрабандистов, которые сейчас действуют в целых группировках фирм-однодневок, которые предоставляют услуги по минимизации грузов, известны всем. Я встречалась с общественными активистами, которые занимаются таможенными делами, и они мне сказали, что всем уже давно известно, кто эти люди. Это Орест Фирменюк, Прозовський, Альперин, Сердюк, Аминев, и в основном они осуществляют свою деятельность в одесском регионе.

– Мирослав Продан, который сейчас исполняет обязанности председателя ГФС, не является основным игроком решения этой проблемы. Ведь на таможне крутятся большие деньги. Исторически так сложилось, что когда товарная контрабанда была преступлением, то его расследованием занималась СБУ, поэтому она всегда бдительным оком присматривала за таможней, давала таможенникам указания, кого придержать, кого уже можно оформлять, кого куда отправить.

Как я вижу, то этот надзор остался до сих пор. Поэтому решительное наступление правительства на контрабанду имеет целью не только "залатать дыры" бюджета, но и поиграть на нервах иной политической силы, в сферу влияния которой входит СБУ и ГПУ,
– добавила депутат.

Теги: Новости Украины контрабанда Государственная таможенная служба пошлина Что это было?
Источник: 24 канал
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