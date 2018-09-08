Что прихватил с собой экс-советник Захарченко Казаков во время бегства в Россию

Оккупанты на Донбассе убеждают, что бывший советник Захарченко Александр Казаков сбежал в Россию вместе с огромной суммой денег, которые украл на оккупированной территории Донетчины.

Ранее 24 канал сообщал, что "экс-вице-премьер и бывший министр доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" сбежал с Донбасса в Россию. Такой шаг оккупант объяснял мерами собственной безопасности.

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Вместе с "Ташкентом" с Донбасса также выехал бывший советник Захарченко Александр Казаков. Правда, как пишут сепаратистские СМИ, прихватил он с собой еще значительную сумму денег.

Как подчеркивается, "воровал Казаков на постоянной основе", но в этот раз вывез значительно меньшую сумму.

Аналогичная информация появилась и на Telegram-канале Inside Donetsk.

"Махинации, хищения, чемоданы, деньги, "все, как мы любим" в общем. Наглость и низость. Александр, вы вообще понимаете, чем Вы "зарабатывали" ?! На ком, понимаете?!" – заметили администраторы сепаратистской сообщества, комментируя переписку со своим знакомым.

Напомним, ранее пропагандистские и сепаратистские СМИ распространили фото из России, на котором изображено Александра Тимофеева с позывным "Ташкент" и Александра Казакова в готях у бывшего боевика и писателя Захара Прилепина. Как рассказал последний, они вместе с другими оккупантами собрались, чтобы отметить 9 дней со дня гибели Захарченко.