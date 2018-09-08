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"Ташкент" и экс-советник Захарченко Казаков "засветились" на фото из России

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Тимофеев-"Ташкент" и Казаков бежали в Россию: появилось фото
Тимофеев-"Ташкент" и Казаков бежали в Россию: появилось фото / Коллаж 24 канал

В сети появилось фото из России, на котором изображен бывший "министр доходов и сборов" оккупационной администрации в Донецкой области Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" и экс-советник главаря боевиков Александра Захарченко – Александр Казаков. Накануне оба "ради собственной безопасности" сбежали из Донбасса на территорию страны-агрессора.

Ранее 24 канал сообщал, что "экс-вице-премьер" и бывший "министр доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент" сбежал из Донбасса в Россию. Такой шаг оккупант объяснял мерами собственной безопасности. Вместе с "Ташкентом" из Донбасса также выехал бывший советник Захарченко Александр Казаков.

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Впоследствии в сепаратистских и пропагандистских СМИ начало распространяться фото, на котором как раз и изображен Тимофеев с Казаковым.

Казаков, Тимофеєв, Прилєпін, Донбас, Захарченко, Ташкент
Появилось фото Казакова и "Ташкента" в России

Как пояснил в комментарии журналистам писатель и экс-боевик Захар Прилепин, они пришли к нему в подмосковный хутор Лапино, где отмечают 9 дней со дня гибели Захарченко.

"8-го числа у меня на хуторе в Лапино происходит встреча друзей Александра Захарченко, "ополченцев", военных корреспондентов. Будет Семен Пегов, военный и поэт, Дмитрий Стешин, писатель и журналист, Деян Берич, сербский снайпер, будет Александр Казаков. Планируем встретиться, вспомнить и прочитать стихи ", – отметил он.

Напомним, 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Впоследствии СМИ сообщили, что вместе с ним погиб "министр доходов" фейковых республики Александр Тимофеев с позывным "Ташкент", но через некоторое время оккупационные власти в Донбассе эту информацию опровергли.

Что известно об Александре Тимофееве, позывной "Ташкент"? Возглавил так называемое "министерство доходов и сборов "ДНР" от 12 ноября 2014. Его связывают с контрабандными поставками в РФ контрафактной продукцией. Также он участвовал в рейдерских захватах предприятий и подчинил себе весь оборот угля фейковой республики. Тимофеев был близким соратником Захарченко, правда СМИ писали, что недавно между ними возник конфликт. Состояние "Ташкента" оценивается в 17 миллионов долларов.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Убийство Захарченко
Источник: 24 канал
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