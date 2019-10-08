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      Что украинцы думают о введении рынка земли: соцопрос

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      Лишь 19% украинцев поддерживают введение рынка земли, – "Рейтинг"
      Лишь 19% украинцев поддерживают введение рынка земли, – "Рейтинг" / landlord.ua

      Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, в котором опросила украинцев об их отношении к инициативе введения рынка земли. Согласно проведенному опросу, лишь 19% поддерживают введение такого рынка. В то же время 73% опрошенных против этой инициативы, а 8% – еще не определились.

      Кроме того, у украинцев спросили, какую именно форму рынка земли или ее отсутствие они хотели бы видеть, поддерживают ли они продажу земли иностранцам, какие преимущества видят во введении рынка и многое другое, сообщает "Рейтинг".

      Интересно: Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения

      Стоит ли продавать украинскую землю иностранцам:

      • не стоит – 81% опрошенных;
      • можно продавать даже иностранцам – 13%;
      • не определились – 6%.

      Стоит ли выносить вопрос о введении рынка земли на референдум:

      • нужно – 74%;
      • не стоит – 17%;
      • не определились – 9%.

      Какой должна быть модель владения землей в Украине:

      • земля должна быть в государственной собственности по образцу Канады или Израиля – 58%;
      • пахотные земли должны продаваться и покупаться по образцу Италии – 22%;
      • не смогли выбрать ни одной модели – 20%.

      К слову: Зеленский назначил Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам

      Основные преимущества во внедрении рынка земли:

      • не видят никаких преимуществ – 35%;
      • собственники земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению – 26%;
      • рынок будет способствовать созданию рабочих мест в селе – 18%;
      • продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину – 14%;
      • рынок способствует созданию справедливой рыночной цены на землю – 13%;
      • рынок позволит фермерам брать кредиты под залог земли – 13%;
      • это способствует уничтожению теневого рынка и увеличению поступлений в госбюджет – 7%.

      К слову, чаще других выбирали возможность распоряжаться собственной землей, созданием рабочих мест и привлечением инвестиций именно владельцы паев, которые их обрабатывают. В то же время те, кто сдают паи в аренду, чаще всего говорили, что не видят никаких преимуществ.

      Основные риски во внедрении рынка земли:

      • землю выкупят иностранцы – 41%;
      • владельцы паев могут быть обмануты при их продаже – 31%;
      • рынок земли опасен из-за несовершенства украинского законодательства – 31%;
      • рынок земли позволит скупить ее олигархам – 23%;
      • свободный рынок земли нельзя вводить в условиях войны – 17%;
      • рынок земли станет угрозой для уничтожения малого и среднего бизнеса в селе – 16%;
      • рынок земли приведет к ускорению вымирания сел – 13%;
      • рынок лишит крестьян стабильного дохода от предоставления паев в аренду – 13%;
      • не видят никаких рисков – лишь 5%.

      Социологический опрос был проведен с репрезентативной выборкой по возрасту, полу, региону и типу населения. В нем приняли участие респонденты, возраст которых составляет 18 лет и более. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Исследование проведено в период с 28 сентября по 1 октября.

      Скільки коштує земля в регіонах України
      Сколько стоит земля в Украине на теневом рынке / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Мораторий на продажу земли Новости недвижимости Новости недвижимости Украины рейтинги Рынок земли
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