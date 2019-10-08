Что украинцы думают о введении рынка земли: соцопрос
Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, в котором опросила украинцев об их отношении к инициативе введения рынка земли. Согласно проведенному опросу, лишь 19% поддерживают введение такого рынка. В то же время 73% опрошенных против этой инициативы, а 8% – еще не определились.
Кроме того, у украинцев спросили, какую именно форму рынка земли или ее отсутствие они хотели бы видеть, поддерживают ли они продажу земли иностранцам, какие преимущества видят во введении рынка и многое другое, сообщает "Рейтинг".
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Стоит ли продавать украинскую землю иностранцам:
- не стоит – 81% опрошенных;
- можно продавать даже иностранцам – 13%;
- не определились – 6%.
Стоит ли выносить вопрос о введении рынка земли на референдум:
- нужно – 74%;
- не стоит – 17%;
- не определились – 9%.
Какой должна быть модель владения землей в Украине:
- земля должна быть в государственной собственности по образцу Канады или Израиля – 58%;
- пахотные земли должны продаваться и покупаться по образцу Италии – 22%;
- не смогли выбрать ни одной модели – 20%.
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Основные преимущества во внедрении рынка земли:
- не видят никаких преимуществ – 35%;
- собственники земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению – 26%;
- рынок будет способствовать созданию рабочих мест в селе – 18%;
- продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину – 14%;
- рынок способствует созданию справедливой рыночной цены на землю – 13%;
- рынок позволит фермерам брать кредиты под залог земли – 13%;
- это способствует уничтожению теневого рынка и увеличению поступлений в госбюджет – 7%.
К слову, чаще других выбирали возможность распоряжаться собственной землей, созданием рабочих мест и привлечением инвестиций именно владельцы паев, которые их обрабатывают. В то же время те, кто сдают паи в аренду, чаще всего говорили, что не видят никаких преимуществ.
Основные риски во внедрении рынка земли:
- землю выкупят иностранцы – 41%;
- владельцы паев могут быть обмануты при их продаже – 31%;
- рынок земли опасен из-за несовершенства украинского законодательства – 31%;
- рынок земли позволит скупить ее олигархам – 23%;
- свободный рынок земли нельзя вводить в условиях войны – 17%;
- рынок земли станет угрозой для уничтожения малого и среднего бизнеса в селе – 16%;
- рынок земли приведет к ускорению вымирания сел – 13%;
- рынок лишит крестьян стабильного дохода от предоставления паев в аренду – 13%;
- не видят никаких рисков – лишь 5%.
Социологический опрос был проведен с репрезентативной выборкой по возрасту, полу, региону и типу населения. В нем приняли участие респонденты, возраст которых составляет 18 лет и более. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Исследование проведено в период с 28 сентября по 1 октября.
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