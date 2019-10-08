Что украинцы думают о введении рынка земли: соцопрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, в котором опросила украинцев об их отношении к инициативе введения рынка земли. Согласно проведенному опросу, лишь 19% поддерживают введение такого рынка. В то же время 73% опрошенных против этой инициативы, а 8% – еще не определились.

Кроме того, у украинцев спросили, какую именно форму рынка земли или ее отсутствие они хотели бы видеть, поддерживают ли они продажу земли иностранцам, какие преимущества видят во введении рынка и многое другое, сообщает "Рейтинг".

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Стоит ли продавать украинскую землю иностранцам:

не стоит – 81% опрошенных;

можно продавать даже иностранцам – 13%;

не определились – 6%.

Стоит ли выносить вопрос о введении рынка земли на референдум:

нужно – 74%;

не стоит – 17%;

не определились – 9%.

Какой должна быть модель владения землей в Украине:

земля должна быть в государственной собственности по образцу Канады или Израиля – 58%;

пахотные земли должны продаваться и покупаться по образцу Италии – 22%;

не смогли выбрать ни одной модели – 20%.

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Основные преимущества во внедрении рынка земли:

не видят никаких преимуществ – 35%;

собственники земли смогут распоряжаться ею по своему усмотрению – 26%;

рынок будет способствовать созданию рабочих мест в селе – 18%;

продажа земли будет способствовать инвестициям в Украину – 14%;

рынок способствует созданию справедливой рыночной цены на землю – 13%;

рынок позволит фермерам брать кредиты под залог земли – 13%;

это способствует уничтожению теневого рынка и увеличению поступлений в госбюджет – 7%.

К слову, чаще других выбирали возможность распоряжаться собственной землей, созданием рабочих мест и привлечением инвестиций именно владельцы паев, которые их обрабатывают. В то же время те, кто сдают паи в аренду, чаще всего говорили, что не видят никаких преимуществ.

Основные риски во внедрении рынка земли:

землю выкупят иностранцы – 41%;

владельцы паев могут быть обмануты при их продаже – 31%;

рынок земли опасен из-за несовершенства украинского законодательства – 31%;

рынок земли позволит скупить ее олигархам – 23%;

свободный рынок земли нельзя вводить в условиях войны – 17%;

рынок земли станет угрозой для уничтожения малого и среднего бизнеса в селе – 16%;

рынок земли приведет к ускорению вымирания сел – 13%;

рынок лишит крестьян стабильного дохода от предоставления паев в аренду – 13%;

не видят никаких рисков – лишь 5%.

Социологический опрос был проведен с репрезентативной выборкой по возрасту, полу, региону и типу населения. В нем приняли участие респонденты, возраст которых составляет 18 лет и более. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. Исследование проведено в период с 28 сентября по 1 октября.



Сколько стоит земля в Украине на теневом рынке / инфографика 24 канала