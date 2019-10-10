Чтобы с ума я сошел, – Зеленский эмоционально отреагировал на возможность переезда на Банковую

Президент Украины Владимир Зеленский переезжать и постоянно жить в своем офисе на Банковой в Киеве не собирается. Как пояснил гарант, это может привести к негативной реакции со стороны общества.

Во время общения с журналистами в рамках пресс-марафона Зеленский, в частности, поинтересовался, должен ли президент переоборудовать свое жилье, если он не пользуется резиденцией.

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"Я живу в квартире, продавать резиденцию мы не будем. Я там не бываю. Будет пользоваться кто-то. А если охранники живут в коридорах, на улице и т.д., должен ли президент страны переезжать в другое место", – отметил он.

Представители СМИ, со своей стороны, отметили, что есть много мировых лидеров, которые проживают в своих резиденциях. К примеру, Дональд Трамп – в Белом доме, а Ангела Меркель – неподалеку от своего офиса.

И жить на Банковой? Чтобы с ума я сошел? Я не могу жить в Мариинском дворце. А господин Макрон живет как раз таком здании (Елисейский дворец – 24 канал) Так вот, это действительно очень сложный вопрос. Охрана вешается, поскольку я живу в квартире и не могу переехать ни в какую резиденцию, потому что наше общество начнет меня из-за этого упрекать,

– заявил Зеленский.

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Добавим, что летом общество активно обсуждало переезд Офиса Президента с Банковой. Способствовали этому соответствующие заявления как со стороны самого президента, так и со стороны его окружения. Планировала президентская администрация переехать в Украинский дом. И уже даже представили проект реконструкции этого здания.

Однако впоследствии этот проект так и не утвердили, а через некоторое время председатель ОПГ Андрей Богдан отметил, что переезда с Банковой пока не будет вообще. По его словам, из-за высокой стоимости этого переезда может начаться скандал. К слову, переезд Офиса Президента в украинский дом мог стоить 300 миллионов гривен или 11,46 миллиона долларов.