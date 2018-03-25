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Цукерберг извинился за утечки данных Facebook на страницах крупнейших газетах Великобритании

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Марк Цукерберг извинился за утечку информации
Марк Цукерберг извинился за утечку информации / bbc.com

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.

Об этом сообщает Politico.

Извинения размером в целую полосу было опубликовано в воскресенье, 25 марта, в таких газетах как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.

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Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы. Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось снова",
– заявил Цукерберг.

Извинения также были размещены в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Цукерберг разместил извинения за утечку данных Facebook

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился на своей странице из-за скандала, разгоревшегося вокруг британской компании Cambridge Analytic. В деле о глобальной утечке данных пользователей Facebook Марка Цукерберга уже вызвали в Европарламент.

Также в пятницу, 23 марта, предприниматель и изобретатель Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX с Facebook.

Теги: Новости политики Скандал Марк Цукерберг Техно Facebook
Источник: 24 Канал
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