Дайте несколько дней – мы все сделаем: Зеленский пообещал шахтерам выплату зарплаты
Шахтеры со Львовской области уже второй день подряд протестуют под Офисом Президента с требованием выплатить им зарплату. Владимир Зеленский вышел к протестующим и пообещал в течение нескольких дней решить вопрос с задолженностью перед горняками.
Президент вышел 24 июня к шахтерам Львовщины, которые второй день протестуют, сообщили в телеграм-канале PavlovskyNews.
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Горняки требуют выплатить им задолженности по зарплате.
Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне несколько дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги,
– заявил Зеленский.
И порекомендовал шахтерам ехать домой, к своим семьям.
Протесты шахтеров: что известно
- 23 июня работники шахты "Надежда" из Сосновки Львовской области собрались под Офисом Президента на протест. Они стучали касками и просили выплатить им зарплату.
- По словам митингующих, почти 800 сотрудников недополучили в общей сумме 58 миллионов гривен.