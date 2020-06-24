Шахтеры со Львовской области уже второй день подряд протестуют под Офисом Президента с требованием выплатить им зарплату. Владимир Зеленский вышел к протестующим и пообещал в течение нескольких дней решить вопрос с задолженностью перед горняками.

Президент вышел 24 июня к шахтерам Львовщины, которые второй день протестуют, сообщили в телеграм-канале PavlovskyNews. Читайте также Боевики похитили несколько шахтеров-протестующих на оккупированной Луганщине Горняки требуют выплатить им задолженности по зарплате. Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне несколько дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги,

– заявил Зеленский. И порекомендовал шахтерам ехать домой, к своим семьям. Протесты шахтеров: что известно 23 июня работники шахты "Надежда" из Сосновки Львовской области собрались под Офисом Президента на протест. Они стучали касками и просили выплатить им зарплату.

По словам митингующих, почти 800 сотрудников недополучили в общей сумме 58 миллионов гривен. Обратите внимание! 6 марта, сразу после назначения главой правительства, Денис Шмыгаль пообещал, что все долги шахтерам скоро погасят. А новое правительство выработает программу, которая предотвратит образование новых долгов перед горняками.