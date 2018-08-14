Дальнейшее подорожание логистики грозит остановкой многих промпредприятий

Стоимость украинской транспортной логистики является очень неконкурентоспособной.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире телеканала "112 Украина", пишет Минпром.

"Здесь можно считать не только дорогу, но и те ставки, которые действуют в наших морских торговых портах. Они самые высокие в мире на сегодня, даже после незначительного недавнего уменьшения", – сказал он.

С.Беленький также назвал тяжелыми отношения, которые сегодня существуют между бизнесом и контролирующими органами. "Отношения тяжелые, что у нас есть определенные риски, в том числе коррупционные, которые закладывают компании судовладельцев. Они знают, что если судно зашло в украинский порт, оно непременно заплатит какие-то штрафные санкции. Не важно, виновато они или нет. И где-то около доллар на одну тонну судовладелец закладывает на решение всех этих вопросов... Если это все сложить, логистика получается очень дорогой", – отметил он.

При этом глава ФМУ подчеркнул, что в отличие от "Укрзализныци" предприятия не могут регулировать цены на свою продукцию, она определяется рынком. "То есть, если у нас сегодня цена на железную руду, например, 65 долл./ тонну, то мы исходим из того, что мы должны обеспечить рентабельную работу наших предприятий. Если у нас железнодорожная логистика эту рентабельность не позволяет обеспечивать, мы будем вынуждены закрывать предприятия", – предостерегает С.Беленький.

"А еще у нас есть и менее маржинальные продукты. Это песок, щебень. Вот сейчас происходит выравнивание классов грузов. То есть, если раньше щебень возили по так называемогу льготному тарифу железнодорожным транспортом, то сейчас он будет стоить, как все другие грузы. Куда деваться тем отраслям, строителям, производителям цемента, которые используют песок, щебень в своей технологии? Они не смогут вообще пользоваться железнодорожным транспортом", – добавил он.

Глава ФМУ выразил уверенность, что в случае дальнейшего подорожания транспортной логистики негативный эффект ощутят все жители Украины. "Это не только предприниматели, теряющие прибыль, или предприятия, которые становятся нерентабельными. Это не только экспортный потенциал, от которого напрямую зависит валютная выручка и курс гривны, который, как мы видим, сегодня и так не стоит на месте. Это очень связанные вещи, и почти все экономические субъекты это через какой-то период времени почувствуют. В том числе это будет касаться возможного повышения цен на коммунальные услуги, которые так или иначе отреагируют на подорожание перевозок того же угля", – подчеркнул он.

Как сообщалось, вчера руководители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой поддержать позицию позицию ведущих отечественных отраслей промышленности относительно введения моратория на повышение стоимости железнодорожных перевозок до момента создания государственного регулятора (НКРТ), а также необходимости утверждения общегосударственной модели тарифообразования на железнодорожные перевозки.