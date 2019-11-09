Дело о некачественных бронежилетах: волонтеры выйдут на протест в защиту чиновника Минобороны

В Киеве военные волонтеры 11 ноября устроят протест под зданием Печерского райсуда в Киеве. Протестовать будут против того, чтобы суд принимал под стражу генерал-майора, начальника управления материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко. Последнего подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов для военных.

"Офис ада на земле – Печерский районный суд – с самым честным ГБР хотят взять под стражу Марченко и его пиратов по сфабрикованным фактам и доказательствам за то, что 5 лет создавали новую армию и уничтожали коррупционеров в разных точках Украины", – говорится в сообщении на фейсбук-странице запланированной акции.

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Что известно о деле о некачественных бронежилетах?

Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными: они простреливались. Общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен.

Держбюро расследований уже изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военнослужащих.

ГБР выяснило, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 высокопоставленных чиновников Минобороны. Среди них есть и Дмитрий Марченко. Всем пятерым объявили подозрение в преступлении. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.



Некачественные бронежилеты "Корсар" / Фото ukr.segodnya.ua

Что говорит Дмитрий Марченко?

Летом 2019 года Марченко обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле. По его словам, аудиозапись разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованным. Монтаж аудиозаписей сделало якобы ГБР для дискредитации Минобороны.

Марченко уточнял, что в обнародованной аудиозаписи сначала говорилось о партии бронежилетов, а затем туда добавили фрагмент разговора, который не касается этой партии.

Отвечая на вопрос к экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, которым боеприпасом и тому подобное.