День памяти Небесной Сотни: Шествие Достоинства по Киеву – фото, видео

В Киеве продолжают чтить память героев Небесной Сотни. Шесть лет назад более сотни активистов Майдана в центре столицы расстреляли снайперы. Так, в Киеве уже прошла поминальная панихида по погибшим, а президент Владимир Зеленский вместе с женой принял участие в церемонии почтения памяти героев.

На улицу Институтскую, где 20 февраля погибло большинство активистов, люди приносят много цветов. А утром на перила пешеходного мостика, который расположен там, повесили огромный баннер с надписью "Россия начала войну здесь".

Ранее: Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни: фото

Около полудня киевляне провели тихую акцию "Ангелы памяти". Так, люди сначала собрались у верхнего входа на станцию метро "Крещатик". Они принесли с собой белых бумажных ангелов, которых развесили на деревьях, которые были "свидетелями" расстрела мирных митингующих.

Инициировала проведение этого мероприятия активистка и певица Анжелика Рудницкая. Она также поделилась в сети фотографиями с события. В акции приняли участие школьники, родственники погибших героев и обычные люди не только в Киеве, но и по другим городам Украины и мира.

Кроме того, в столице состоялось Шествие Достоинства. Родители и родные погибших активистов, священнослужители и киевляне прошли от Крепостного переулка по улицам Грушевского, Крещатика и аллеи Небесной Сотни (бывшая Институтская – 24 канал).

Сегодняшнее мероприятие – это собрание участников Революции Достоинства, которые, прежде всего, хотели бы почтить героев Небесной Сотни, украинских военных, погибших на Востоке, и которые хотели бы напомнить власти о том, что требования Революции Достоинства до сих пор не выполнены,

– сказал один из организаторов события.

Во время шествия ее участники выкрикивали лозунги "Герои не умирают!" и "Слава Украине!".



Шествие Достоинства в Киеве/ фото Укринформ



Шествие Достоинства в Киеве, люди чтят память героев Небесной Сотни/ фото Укринформ

Закончилась акция под окнами Офиса Президента. Там люди подняли плакаты с надписями "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?".

Родственники героев Небесной Сотни держали в руках плакаты, на которых было написано "Когда будут наказаны убийцы моего сына?", "Когда будут наказаны убийцы моего мужа?".



Люди под Офисом Президента/ фото Укринформ



Родственники погибших героев/ фото Укринформ

Панихида по погибшим Героям Небесной Сотни: видео

Акция под стенами Офиса Президента: видео

Это важно помнить! 20 февраля – День памяти героев Небесной Сотни. Именно в этот день снайперы начали расстреливать активистов Майдана. Силовики на Институтской стреляли из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.



В 12:00 в этот день вся Украина чтит память погибших минутой молчания.



Хроника Евромайдана / инфографика 24 канала