13:50
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      День памяти Небесной Сотни: Шествие Достоинства по Киеву – фото, видео

      - Читати новину українською
      Шествие Достоинства / Цензор.нет

      В Киеве продолжают чтить память героев Небесной Сотни. Шесть лет назад более сотни активистов Майдана в центре столицы расстреляли снайперы. Так, в Киеве уже прошла поминальная панихида по погибшим, а президент Владимир Зеленский вместе с женой принял участие в церемонии почтения памяти героев.

      На улицу Институтскую, где 20 февраля погибло большинство активистов, люди приносят много цветов. А утром на перила пешеходного мостика, который расположен там, повесили огромный баннер с надписью "Россия начала войну здесь".

      Ранее: Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни: фото

      Около полудня киевляне провели тихую акцию "Ангелы памяти". Так, люди сначала собрались у верхнего входа на станцию метро "Крещатик". Они принесли с собой белых бумажных ангелов, которых развесили на деревьях, которые были "свидетелями" расстрела мирных митингующих.

      Инициировала проведение этого мероприятия активистка и певица Анжелика Рудницкая. Она также поделилась в сети фотографиями с события. В акции приняли участие школьники, родственники погибших героев и обычные люди не только в Киеве, но и по другим городам Украины и мира.

      Кроме того, в столице состоялось Шествие Достоинства. Родители и родные погибших активистов, священнослужители и киевляне прошли от Крепостного переулка по улицам Грушевского, Крещатика и аллеи Небесной Сотни (бывшая Институтская – 24 канал).

      Сегодняшнее мероприятие – это собрание участников Революции Достоинства, которые, прежде всего, хотели бы почтить героев Небесной Сотни, украинских военных, погибших на Востоке, и которые хотели бы напомнить власти о том, что требования Революции Достоинства до сих пор не выполнены,
      – сказал один из организаторов события.

      Во время шествия ее участники выкрикивали лозунги "Герои не умирают!" и "Слава Украине!".


      Шествие Достоинства в Киеве/ фото Укринформ


      Шествие Достоинства в Киеве, люди чтят память героев Небесной Сотни/ фото Укринформ

      Закончилась акция под окнами Офиса Президента. Там люди подняли плакаты с надписями "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?".

      Родственники героев Небесной Сотни держали в руках плакаты, на которых было написано "Когда будут наказаны убийцы моего сына?", "Когда будут наказаны убийцы моего мужа?".


      Люди под Офисом Президента/ фото Укринформ


      Родственники погибших героев/ фото Укринформ

      Панихида по погибшим Героям Небесной Сотни: видео

      Акция под стенами Офиса Президента: видео

      Это важно помнить! 20 февраля – День памяти героев Небесной Сотни. Именно в этот день снайперы начали расстреливать активистов Майдана. Силовики на Институтской стреляли из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

      В 12:00 в этот день вся Украина чтит память погибших минутой молчания.


      Хроника Евромайдана / инфографика 24 канала

      Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Новости Киева Небесная Сотня
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:05 Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 09:03 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      17 февраля , 17:08 Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 08:40 "Доктрини Помпео", або Кремль програв війну зі США
      Андрій Піонтковський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук