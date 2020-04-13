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      Деньги на аэропорт в Днепре в бюджете-2020: Ярославский сможет построить современные терминалы

      - Читати новину українською
      Александр Ярославский / fakty.ua

      Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины сохранила при просмотре статей государственного бюджета на 2020 год 100 миллионов гривен на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

      Об этом сообщает официальный сайт украинского парламента.

      Работы по проекту нового аэропорта в Днепре ведутся в формате частно-государственного партнерства. Власть отвечает за ВПП и аэродром, а инвестиции для строительства современных терминалов предоставляет частный инвестор Александр Ярославский. Группа DCH, которая ему принадлежит, имеет успешный практический опыт создания и последующей эксплуатации международного аэропорта "Харьков".

      В марте группа DCH на специальном совещании представила в Днепровской обладминистрации архитектурную концепцию нового аэровокзального комплекса представителям местной власти и народным депутатам от Днепра.

      Как известно, плановый объем госфинансирования "взлетки" днепровского аэропорта составит 1,2 миллиарда гривен (включая 200 миллионов гривен, перенесенных с прошлого года), а Ярославский инвестирует в терминалы до 70 миллионов долларов.

      Напомним, перед пересмотром госбюджета-2020 Ярославский обратился к органам центральной власти с просьбой не останавливать финансирование этого жизненно важного для региона проекта.

      Хотел бы обратиться к президенту, премьер-министру и правительству. Мы долго дрались за этот проект – днепровцы ждут с нетерпением уже какой год, что появится новый аэропорт. Я просто прошу: верните, пожалуйста, эту ступеньку,
      – сказал бизнесмен в прямом эфире телевизионного канала "1+1".

      Благодаря решению Рады фактический объем госфинансирования днепропетровского аэропорта в 2020 году составит 300 миллионов гривен. В DCH Ярославского подтвердили, что продолжают работу над проектом в плановом порядке и уверенно продвигаются вперед даже с учетом меняющихся условий его реализации.

      Напомним, что международный аэропорт "Днепропетровск" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%, последняя реконструкция ВПП проводилась около 30 лет назад. С новой ВПП длиной 3 200 метров днепровский аэропорт сможет принимать современные воздушные лайнеры всех типов, включая Boeing 777. Он будет оборудован современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь пропускную способность до 3 миллионов пассажиров в год.

      Новый терминал в Днепре от DCH: смотрите видео

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Строительство
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