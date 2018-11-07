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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Депутаты должны в первую очередь решать, на своем ли месте правительство

      25 Читати новину українською
      Загид Краснов
      Загид Краснов / lisnews.dp.ua

      От переброса средств бюджета с одной затратной части на другую не увеличивается размер бюджета, поэтому надо сосредоточиться на экономическом развитии страны.

      Об этом в эфире телеканала "ЗИК" заявил лидер "Гражданской силы" Загид Краснов.

      "Я не понимаю, когда собираются депутаты Верховной Рады и обсуждают, какой бюджет у нас в этом году, и все споры только вокруг расходной части бюджета. Это неправильно. И у нас дефицитный бюджет был всегда. Нам постоянно не хватает средств. Мы постоянно затыкаем дыры, решая те проблемы, которые уже горят. Если посмотреть реальные проблемы, которые есть в стране, дефицит будет не 2,5%, а 100-300%. А депутаты должны решать только один вопрос: правительство, которое они утвердили, топ-менеджеры страны, справляются со своими задачами? – сказал Загид Краснов. – Мы постоянно критикуем и говорим, что бюджет не справляется с проблемами страны, спорим о затратной части, но мы не уделяем достаточно внимания тому, почему такая маленькая доходная часть. Даже в том бюджете, который принят сегодня в первом чтении, мы не видим никакого присутствия в стране стратегического плана развития экономики страны".

      Кроме того, Загид Краснов назвал некорректными заявления представителей власти о том, что страна страдает только от кредитов, которые были взяты во времена Януковича.

      "У нас часто представители власти манипулируют, говоря о том, что мы сегодня отдаем долги "попередников", которые набрали кредитов до 2013 года. Но я не понимаю, почему никто не говорит, куда делись кредиты, которые брали с 2013 по 2018 год. Куда вкладывались эти средства – на развитие экономики или на проедание? Если в развитие, то я хочу увидеть, где рост показателей в реальном секторе экономики. Нет этого, – отметил Загид Краснов. – Кроме того, как бизнесмен считаю, что абсолютно неграмотно входить с точки зрения, кто и сколько взял кредитов. Давайте возьмем два предприятия: одно на стадии банкротства берет кредиты и ничего не делает, продает свое имущество на металлолом. Другое предприятие берет кредиты и строит новые мощности, развивается, платит налоги, создает новые рабочие места. Это же разные вещи. Здесь вопрос в том: шли кредиты, которые брали в тот или иной период, на рост экономики, или нет. Надо привязывать объем кредита к объему роста экономики. В этом контексте о кредитах никто не говорит. А это очень важно".

      Теги: Новости политики Бюджет
      Источник: 24 Канал
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