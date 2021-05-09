Михаил Добкин заявил, что примет участие в выборах мэра Харькова. Политик отметил, что собственной партии у него пока нет, поэтому будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Экс-мер Харькова, экс-губернатор Харьковской области и экс-нардеп Украины Добкин объявил о своем решении журналистам 9 мая во время чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

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Политик отметил, что будет "самовыдвиженцем от харьковчан".

Это выборы мэра, поэтому политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев,

– отметил Добкин.

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