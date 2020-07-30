Министр иностранных дел Кулеба показал свой дом: эксклюзивные фото, видео
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел экскурсию по своему дому и рассказал, почему решил заниматься озеленением городов.
Журналисты программы "БезМаски-шоу" на 24 канале побывали у министра в гостях. Он показал, где проходил самоизоляцию.
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Как вы переживаете карантин? Как у вас проходит самоизоляция?
Мы придерживались карантина, придерживались самоизоляции. У нас на входе имеется дезинфектор, чтобы зашел и продезинфицировал руки, и пачка масок новых, чтобы когда выходишь взять новую.
Как вам живется в Киеве?
Я думаю, у нас (с семьей – 24 канал) будет общая такая мысль, что в Киеве нам лучше всего. Но на наших стенах, действительно, есть наша дипломатическая жизнь. Например, плакат из Вены.
Плакат из Вены / Фото 24 канал
Это была выставка австрийского художника Игона Шили. Мы с Женей (жена – 24 канал) возвращались из оперного театра ночью, и этот плакат оторвался и лежал на улице. И мы подумали, если он оторвался, то можно взять его на память. И это теперь напоминание о нашей жизни в Вене.
Еще есть распятие. Это уже наше напоминание о Страсбурге. Мы посещали благотворительную ярмарку, и там продавались работы сделанные украинскими военными, которые проходили курс реабилитации от посттравматического синдрома. Один из бойцов, который воевал на Востоке, защищая Украину, начал писать иконы. Я ее увидел, и сразу почувствовал, что это что-то очень искреннее и настоящее, и купил ее за символические деньги. А деньги пошли на поддержку программы для реабилитации украинских военных.
В Страсбурге Кулеба купил икону, которую нарисовал украинский боец / Фото 24 канала
У вас такой минималистичный стиль квартиры, но очень уютно.
Дипломатия приучает тебя к минимализму, потому что ты регулярно упаковываешь всю свою жизнь, приезжаешь в другое место. А каждая возможность запаковки и распаковки – это возможность выбросить или отдать вещи. Мы много вещей отдаем для бездомных, игрушки детей передаем в детский дом.
Гостинная Кулеби / фото 24 канал
Где ваше самое любимое место в квартире?
Это, наверное, диван. Это была коммунальная квартира, мы ее купили много лет назад. Делали ремонт очень долго и умышленно сделали, чтобы большая комната была действительно большой. Чтобы это было место, где объединяется вся семья, где могут прийти гости.
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У вас есть фото Майдана. Я так понимаю, это фото, которое ездит с вами по всему миру?
Да, это фотография Максима Дондюка. Это где ночь с 10 на 11 декабря 2013 года – первая попытка разгона Майдана, когда на Институтской сошлись 2 массы – черная масса милиции, "Беркута", и такая яркая масса граждан. Это когда темная и светлая силы противодействуют друг другу, но в то же время иногда сливаются и взаимодействуют, в каких-то причудливых комбинациях. Это память о Майдане, это метафора из жизни, настоящая художественная работа, она очень многозначная.
Противостояние на Майдане – фото Максима Дондюка дома у Кулебы / Фото 24 канала
Вас жена научила искусство любить? Или как это произошло?
Жена меня научила всему хорошему, что во мне есть.
Дмитрий Кулеба на кухне / фото 24 канала
Жена и дочь Кулебы с журналисткой / Фото 24 канала
Вы идейный вдохновитель сквера Небесной Сотни. Как пришли к этому, почему решили заниматься именно озеленением городов? В частности, почему вас встревожила история со сквером? Дмитрий вам как-то помогал?
Евгения Кулеба: Мы во всем друг другу помогаем, в этом так же. Идея создания сквера была абсолютно естественной идеей. Я не включалась в этот проект, это он включился в меня. Это была захламленная за строительным забором помойка, которую разобрали для создания и укрепления баррикад во время Майдана. Начался очень долгий процесс создания сквера. Работы в судах, когда нужно было землю возвращать в собственность государства. Поэтому сейчас есть сквер, который является одним из символов Киева.
Дмитрий Кулеба: Думаю, что это была вообще история про украинское общество. Когда коррупционеры через схемы воруют у общества участок. Потом общество во время акций протеста освобождает этот участок от оков в виде забора. А затем ответственные граждане берутся за возвращение этого участка обществу.
Тогда много неравнодушных людей включилось, благодаря личным контактам в различных органах власти, благодаря медиа, которые делали сюжеты, благодаря совокупности всех факторов нам удалось тогда защитить этот участок и выиграть суды. Моя роль была лишь в том, чтобы поддерживать Женю, помогать ей с контактами и вдохновлять ее на новые свершения.
Сквер Небесной сотни в Киеве / Фото "Википедия"
Евгения Кулеба: Сквер в 2016 году отметили авторитетной в Европе премией. Это была первая премия вообще на постсоветском пространстве. Она стоит на особом месте в нашем доме.