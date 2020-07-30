Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел экскурсию по своему дому и рассказал, почему решил заниматься озеленением городов.

Журналисты программы "БезМаски-шоу" на 24 канале побывали у министра в гостях. Он показал, где проходил самоизоляцию.

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Как вы переживаете карантин? Как у вас проходит самоизоляция?

Мы придерживались карантина, придерживались самоизоляции. У нас на входе имеется дезинфектор, чтобы зашел и продезинфицировал руки, и пачка масок новых, чтобы когда выходишь взять новую.

Как вам живется в Киеве?

Я думаю, у нас (с семьей – 24 канал) будет общая такая мысль, что в Киеве нам лучше всего. Но на наших стенах, действительно, есть наша дипломатическая жизнь. Например, плакат из Вены.

Плакат из Вены / Фото 24 канал

Это была выставка австрийского художника Игона Шили. Мы с Женей (жена – 24 канал) возвращались из оперного театра ночью, и этот плакат оторвался и лежал на улице. И мы подумали, если он оторвался, то можно взять его на память. И это теперь напоминание о нашей жизни в Вене.

Еще есть распятие. Это уже наше напоминание о Страсбурге. Мы посещали благотворительную ярмарку, и там продавались работы сделанные украинскими военными, которые проходили курс реабилитации от посттравматического синдрома. Один из бойцов, который воевал на Востоке, защищая Украину, начал писать иконы. Я ее увидел, и сразу почувствовал, что это что-то очень искреннее и настоящее, и купил ее за символические деньги. А деньги пошли на поддержку программы для реабилитации украинских военных.

В Страсбурге Кулеба купил икону, которую нарисовал украинский боец / Фото 24 канала

У вас такой минималистичный стиль квартиры, но очень уютно.

Дипломатия приучает тебя к минимализму, потому что ты регулярно упаковываешь всю свою жизнь, приезжаешь в другое место. А каждая возможность запаковки и распаковки – это возможность выбросить или отдать вещи. Мы много вещей отдаем для бездомных, игрушки детей передаем в детский дом.

Гостинная Кулеби / фото 24 канал

Где ваше самое любимое место в квартире?

Это, наверное, диван. Это была коммунальная квартира, мы ее купили много лет назад. Делали ремонт очень долго и умышленно сделали, чтобы большая комната была действительно большой. Чтобы это было место, где объединяется вся семья, где могут прийти гости.

Как живет глава МИД Дмитрий Кулеба: смотрите видео

Обратите внимание! Согласно декларации, министр имеет две квартиры в Киеве. Владельцем одной (площадью 52,9 квадратных метров) он стал в 1997 году. Вторую квартиру, площадью 125,7 метров квадратных, Кулеба приобрел в 2011 году. Кроме того, глава МИД имеет авто Peugeout 206cc 2002 года выпуска.

У вас есть фото Майдана. Я так понимаю, это фото, которое ездит с вами по всему миру? Да, это фотография Максима Дондюка. Это где ночь с 10 на 11 декабря 2013 года – первая попытка разгона Майдана, когда на Институтской сошлись 2 массы – черная масса милиции, "Беркута", и такая яркая масса граждан. Это когда темная и светлая силы противодействуют друг другу, но в то же время иногда сливаются и взаимодействуют, в каких-то причудливых комбинациях. Это память о Майдане, это метафора из жизни, настоящая художественная работа, она очень многозначная.

Противостояние на Майдане – фото Максима Дондюка дома у Кулебы / Фото 24 канала

Вас жена научила искусство любить? Или как это произошло?

Жена меня научила всему хорошему, что во мне есть.

Дмитрий Кулеба на кухне / фото 24 канала

Жена и дочь Кулебы с журналисткой / Фото 24 канала

Вы идейный вдохновитель сквера Небесной Сотни. Как пришли к этому, почему решили заниматься именно озеленением городов? В частности, почему вас встревожила история со сквером? Дмитрий вам как-то помогал?

Справка. Евгения Кулеба – соучредитель ОО "Город-сад", координатор создания Сквера Небесной сотни в Киеве.

Евгения Кулеба: Мы во всем друг другу помогаем, в этом так же. Идея создания сквера была абсолютно естественной идеей. Я не включалась в этот проект, это он включился в меня. Это была захламленная за строительным забором помойка, которую разобрали для создания и укрепления баррикад во время Майдана. Начался очень долгий процесс создания сквера. Работы в судах, когда нужно было землю возвращать в собственность государства. Поэтому сейчас есть сквер, который является одним из символов Киева.

Дмитрий Кулеба: Думаю, что это была вообще история про украинское общество. Когда коррупционеры через схемы воруют у общества участок. Потом общество во время акций протеста освобождает этот участок от оков в виде забора. А затем ответственные граждане берутся за возвращение этого участка обществу.

Тогда много неравнодушных людей включилось, благодаря личным контактам в различных органах власти, благодаря медиа, которые делали сюжеты, благодаря совокупности всех факторов нам удалось тогда защитить этот участок и выиграть суды. Моя роль была лишь в том, чтобы поддерживать Женю, помогать ей с контактами и вдохновлять ее на новые свершения.

Сквер Небесной сотни в Киеве / Фото "Википедия"

Евгения Кулеба: Сквер в 2016 году отметили авторитетной в Европе премией. Это была первая премия вообще на постсоветском пространстве. Она стоит на особом месте в нашем доме.

Справка. Сквер Небесной сотни в Киеве получил награду международного конкурса "Европейская награда за урбанистическое публичное пространство" в Барселоне, участие в котором приняли 276 проектов. Украинский сквер – единственный среди победителей, который завоевал приз исключительно силами добровольцев без поддержки представителей города и спонсоров.