Дональд Трамп может назначить послом в ЮАР дизайнера сумок и члена своего гольф-клуба

Говорят, что президента США Дональда Трампа ругать не стоит. На самом деле, мол, он умный, дальновидный и серьезный политический лидер. Впрочем, из-за некоторых его поступков верить в подобные утверждения все труднее.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, одна из наиболее весомых стран Африки – Южно-Африканская Республика. А это означает, что послом США в этой стране должен быть толковый дипломат, профессионал с опытом и значительным уровнем эрудиции и знаний об Африке, местных жителей, обычаях, традициях, экономике, политике и тому подобном. Впрочем, Дональд Трамп, очевидно, так не считает.

Он собрался отправить послом в ЮАР Лану Маркс. Да, она родилась и провела детство на юге Африки. Но сейчас эту женщину с родиной ничего не связывает. Она – дизайнер роскошных сумок с ценником от 10 тысяч долларов за штучку. А, еще она имеет интернет-магазин, где эти сумки продает. Вот и все,

– сообщил журналист.

И добавил: "Единственная ее заслуга перед США – членство во флоридском гольф-клубе Мар-о-Лаго, основателем которого является Дональд Трамп".



Лана Маркс: от дизайнера сумок – до посла в ЮАР

Итак, как подытожил Иван Яковина, эта история ярко свидетельствует, как президент США принимает решения, и для Америки это – просто беда.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 22 октября 2018 года