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      Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала нескольких кандидатов в 179 округе

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      ЦИК зарегистрировала 4 кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе / glavcom.ua

      На довыборах в Верховную Раду Центральная избирательная комиссия 12 февраля зарегистрировала 4 новых кандидатов в народные депутаты в 179 избирательном округе в Харьковской области.

      ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народных депутатов в округе №179 в Харьковской области в связи с прекращением полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Фурмана.

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      Кандидатами были зарегистрированы:

      • Ирина Бондарь – от партии "Новые рубежи",
      • Валентина Захарова – от партии "Блок оппозиционных сил",
      • Ольга Коваленко – от партии "Женщины за будущее",
      • Игорь Найда – от партии "Украинцы вместе".

      Так, в целом ЦИК зарегистрировала 14 кандидатов в народные депутаты в 179 избирательном округе. В состав округа входят город Лозовая, а также Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы.

      Отметим, что на эти промежуточные выборы потратят 10 миллионов 332 тысячи гривен.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова ЦИК Верховная Рада Парламентские выборы 2019
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