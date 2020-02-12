Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала нескольких кандидатов в 179 округе
На довыборах в Верховную Раду Центральная избирательная комиссия 12 февраля зарегистрировала 4 новых кандидатов в народные депутаты в 179 избирательном округе в Харьковской области.
ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народных депутатов в округе №179 в Харьковской области в связи с прекращением полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Фурмана.
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Кандидатами были зарегистрированы:
- Ирина Бондарь – от партии "Новые рубежи",
- Валентина Захарова – от партии "Блок оппозиционных сил",
- Ольга Коваленко – от партии "Женщины за будущее",
- Игорь Найда – от партии "Украинцы вместе".
Так, в целом ЦИК зарегистрировала 14 кандидатов в народные депутаты в 179 избирательном округе. В состав округа входят город Лозовая, а также Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы.
Отметим, что на эти промежуточные выборы потратят 10 миллионов 332 тысячи гривен.