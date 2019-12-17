Драка посреди проезжей части: велосипедист и водитель авто выясняли кто прав

В Днепре произошел конфликт между двумя мужчинами, велосипедистом и водителем автомобиля.

На улице Байкальской произошло незначительное столкновение авто и велосипеда, сообщает Dnepr.info.

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Водители транспортных средств пытались определить, кто прав, а кто – нет. В результате, словесная перепалка перешла в драку.

Конфликт развернулся посреди проезжей части. Двое мужчин начали драку, когда к месту событий как раз приближался грузовик. Участники конфликта временно преградили ему проезд, но быстро разошлись к своим транспортным средствам, когда кто-то начал выходить из многотонного авто.

Драка между водителем авто и велосипедистом: видео

Вызвали ли они полицию – неизвестно.