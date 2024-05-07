В Киеве грузовик въехал в маршрутку: есть много травмированных
Источник:Полиция Киева
Во вторник, 7 мая, в Днепровском районе Киева произошло столкновение грузовика и маршрутного такси. В результате ДТП травмы получили пассажиры и водитель микроавтобуса.
Водитель грузовика "КамАЗ" выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего и произошло столкновение с микроавтобусом.
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Что известно о ДТП в столице
Автопроисшествие произошло около 8:00. Водитель грузовика двигался по проспекту Георгия Нарбута.
По данным полиции, травмы получили водитель маршрутки и его пассажиры.
Директор Киевской городской клинической больницы скорой помощи Виктор Дорош рассказал, что в больницу было доставлено 8 пострадавших. Одна пациентка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Угрозы ее жизни нет.
"7 пациентам после обследования была оказана помощь амбулаторно. Они отпущены домой", – добавил он.
Пострадавшие получили ушибы мягких тканей головы, грудной клетки и преимущественно верхних конечностей. Госпитализированная пациентка получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства этого ДТП. Позже обещают предоставить подробную информацию.
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