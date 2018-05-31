ДТП с ребенком на велосипеде в Киеве: водитель, который сбил мальчика, дал комментарий

Водитель полицейского авто, которое сбило в Киеве ребенка на велосипеде, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали. Также он добавил, что парень на велосипеде ехал очень быстро и, очевидно, нарушал правила.

Об этом водитель транспортного средства, который сбил несовершеннолетнего мальчика на велосипеде, сообщил в комментарии "Громадському".

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Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил — он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо,

– сказал водитель.

Он также опроверг информацию свидетелей происшествия о том, что его машина принадлежала сопровождению президента. По его словам, в машине не было ни проблесковых маячков, ни сирен.

Парень на велосипеде был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он, получается, упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую, – пояснил напарник водителя.

Кроме этого, стало известно, что мужчина, который сбил ребенка на велосипеде в Киеве, вместе с напарником работает в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева.

Водитель находится в шоковом состоянии после аварии.

Напомним, что 31 мая в Киеве на пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста. Очевидцы сообщали, что это был якобы автомобиль из кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Парня забрали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

В Администрации Президента Украины заверили, что машина, которая сбила ребенка в Киеве, не принадлежала кортежу главы государства.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит полиции.