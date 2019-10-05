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      ДТП в Харькове: легковушка врезалась в "скорую", есть пострадавшие – фото и видео

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      В Харькове скорая столкнулась с легковым автомобилем: трое человек пострадали
      В Харькове скорая столкнулась с легковым автомобилем: трое человек пострадали / Нацполиция

      В Харькове легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи – от удара последний перевернулся. В аварии пострадали 3 человека, им ничего не грозит.

      Столкновение произошло 4 октября, об этом сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области.

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      Правоохранители предварительно выяснили, что 21-летний водитель легковушки Nissan, пересекая перекресток, не пропустил автомобиль скорой помощи. "Скорая" ехала с включенными проблесковыми маячками.

      ДТП у Харкові зі швидкою
      Фото с места ДТП/ Источник: hk.npu.gov.ua

      Из-за аварии пострадали 61-летний водитель "скорой", а также 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По факту открыли уголовное производство, нарушителю грозит до 3 лет ограничения свободы.

      ДТП у Харкові
      "Скорая" перевернулась/ Источник: hk.npu.gov.ua

      Смотрите видео момента ДТП. Осторожно, нецензурная лексика! (18+)

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Аварии и ДТП Новости политики Новости Украины Транспорт Новости Харькова
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