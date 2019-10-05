ДТП в Харькове: легковушка врезалась в "скорую", есть пострадавшие – фото и видео

В Харькове легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи – от удара последний перевернулся. В аварии пострадали 3 человека, им ничего не грозит.

Столкновение произошло 4 октября, об этом сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области. Смотрите также: Грузовик с маршруткой столкнулись под Львовом: много пострадавших Правоохранители предварительно выяснили, что 21-летний водитель легковушки Nissan, пересекая перекресток, не пропустил автомобиль скорой помощи. "Скорая" ехала с включенными проблесковыми маячками.

Фото с места ДТП/ Источник: hk.npu.gov.ua Из-за аварии пострадали 61-летний водитель "скорой", а также 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По факту открыли уголовное производство, нарушителю грозит до 3 лет ограничения свободы.

"Скорая" перевернулась/ Источник: hk.npu.gov.ua Смотрите видео момента ДТП. Осторожно, нецензурная лексика! (18+)