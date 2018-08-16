22:51
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, сегодня
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, сегодня
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Два матча чемпионата Италии перенесли из-за обвала моста в Генуе

36 Читати новину українською
Обвал моста в Генуе
Обвал моста в Генуе / Фото из соцсетей

Два матча чемпионата Италии по футболу, которые должны состояться в воскресенье, 19 августа, перенесли. Причиной стал обвал моста в Генуе, где погибли десятки людей.

Читайте также: Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии

Руководство Серии А перенесло матчи "Сампдория" – "Фиорентина" и "Милан" – "Дженоа". "Сампдория" и "Дженоа" – оба клуба из Генуи. Именно по их просьбе и перенесли эти матчи. Решение о новой дате поединка будет принято позже.

Напомним, во вторник, 14 августа, примерно в полдень по местному времени во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, что на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. Среди пострадавших есть и украинцы.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Новости спорта Обвал моста в Генуе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
сегодня, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
сегодня, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
сегодня, 20:00 Президенту можна все: скільки мільярдів Порошенко заборгував державі
Дмитро Гнап
Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
сегодня, 19:45 Самые комфортные для жизни города мира: рейтинг от The Economist
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Хоккейные сборные Швеции и Финляндии пробились в полуфинал соревнований
 17 мая 2013 , 09:24
"Атаманы" одержали третью победу из трех возможных
 14 декабря 2013 , 15:05
Новый тренер "Барсы" - вариант после ЧМ-2014
 25 декабря 2013 , 23:13
Коньков отправился на заседание ФИФА в Цюрихе
 23 сентября 2014 , 14:52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук