Два матча чемпионата Италии перенесли из-за обвала моста в Генуе

Два матча чемпионата Италии по футболу, которые должны состояться в воскресенье, 19 августа, перенесли. Причиной стал обвал моста в Генуе, где погибли десятки людей.

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Руководство Серии А перенесло матчи "Сампдория" – "Фиорентина" и "Милан" – "Дженоа". "Сампдория" и "Дженоа" – оба клуба из Генуи. Именно по их просьбе и перенесли эти матчи. Решение о новой дате поединка будет принято позже.

Напомним, во вторник, 14 августа, примерно в полдень по местному времени во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, что на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. Среди пострадавших есть и украинцы.

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