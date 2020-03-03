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      Двое осужденных объявили голодовку в колонии на Днепропетровщине

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      Под Кривым Рогом двое осужденных сообщили администрации и СМИ о своей голодовке. Также видеообращение они смогли опубликовать в Facebook.

      Заключенные находятся в Широковской колонии и имеют претензии к администрации. Об этом сообщает издание "Весь Кривой Рог", в которое прислали видеообращение.

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      Известно лишь то, что двое мужчин написали заявления на имя руководства колонии и разместили видео в соцсети.

      Один из осужденных заявляет, что на него давит опер, который требует предоставить информацию, компрометирующую кого-либо из учреждения – заключенных или сотрудников администрации. Из-за этого 30-летний мужчина 1 марта объявил голодовку.

      Смотрите видео: как осужденный жалуется на давление со стороны опера

      Еще один заключенный утверждает, что ему не оказывают нужного лечения, и у него есть право на лечение вне Шиц-75. На него также давят и склоняют к "стукачеству".

      Смотрите видео: больной заключенный заявил о голодовке

      Администрация Широковской колонии будет разбираться в правдивости информации, которую сообщили заключенные. Но никаких комментариев от учреждения и надзорных органов не было. 

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: СІЗО Новости Кривого Рога Криминал
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