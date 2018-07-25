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"Джавелини" для Украины: Пентагон заказал производство большого количества оружия для экспорта

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Пентагон заказал производство "Джавелинов"
Пентагон заказал производство "Джавелинов" / Иллюстративное фото

Министерство обороны США заключило контракт на производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" на сумму 307,5 миллиона долларов. Заказ должен быть выполнен до 31 августа 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В сообщении уточняется, что консорциум Raytheon-Lockheed Martin получил заказ на изготовление ПТРК "Джавелин" на сумму более 307,5 миллиона долларов.

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Отмечается, что продажа противотанковых ракетных комплексов будет осуществляться в Австралии, Эстонии, Литве, Турции, Тайване и, в частности, в Украине.

Напомним, 30 апреля 2018 года стало известно о том, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". 22 мая Президент Украины Петр Порошенко сообщил об их первом применении.

Теги: Новости Украины Джавелин Оружие Пентагон Новости США
Источник: 24 канал
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