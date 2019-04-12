Насколько законны электронные чеки и смогут ли они защитить покупателей

Электронные деньги, подписи, билеты, а теперь еще и кассовые чеки. ГФС позволила вместо кассовых аппаратов использовать смартфоны и планшеты, которые будут формировать электронный чек. Таким образом Украина постепенно становится более технологичной. Как уход от бумажных чеков повлияет на покупателей и что изменит в работе продавцов – узнавала журналистка 24 канала.

Эл-чек в Украине – что это такое и как работает

В Украине 107,6 тысяч предпринимателей используют кассовые аппараты (РРО) при осуществлении расчетных операций. Стоимость одного такого аппарата колеблется от 5 до 20 тысяч гривен. В то же время, предприниматели должны еще тратиться на его обслуживание. Государственная фискальная служба внесла в Государственный реестр регистраторов расчетных операций восемь новейших моделей, которые позволяют продавцу проводить расчеты с помощью смартфона или планшета. Поэтому, благодаря упрощению процедуры и разрешению использовать смартфон или планшет, бизнес сможет избавиться от бумажной волокиты, сэкономить время и деньги.

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Раньше была монополия на производство кассовых аппаратов: их могли изготавливать приближенные к руководству ГФС компании. Зарабатывали деньги не только на продаже, довольно дорого стоило их обслуживание. Самые жесткие штрафы в ГФС были за нарушение кассовых дисциплин. Когда мы перейдем на электронные носители – это будет нормально,

– говорит экономист, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Для использования новаций достаточно лишь бесплатно скачать приложение в свой смартфон или соответствующий софт. Уже разработано программное обеспечение для Windows и Android.

Поскольку чек будет формироваться в виде QR-кода, потребитель сможет его получить на эл-почту или через SMS, Viber, WhatsApp.

И если обычная регистрация кассового аппарата занимает примерно 5 дней, то проект электронного чека делает ее практически мгновенной.

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По мнению экспертов, автоматизация этих процедур улучшит взаимодействие между предпринимателями и контролирующими органами. Вскоре электронные устройства появятся у многих продавцов товаров, а расчеты будут проводить в безналичной форме.

Сейчас к проекту присоединилось около 200 субъектов предпринимательской деятельности. По данным ассоциации предпринимателей Украины, введение этой системы позволит представителям малого и среднего бизнеса сэкономить примерно 56 миллионов гривен. Еще один плюс для предпринимателей – если расчет происходит через электронную сеть, продавец получает доступ к персональным данным своих покупателей. Ведь чеки будут приходить в электронном виде на разнообразные мессенджеры,

– отмечает председатель ВОО "Потребительское доверие" Елена Куликова.

Дополнительная защита прав потребителей

Введение электронных чеков выгодно не только бизнесу, но и потребителям, которые смогут получить подтверждение оплаты удобным для себя способом.



В будущем чеки из магазина будут приходить на эл-почту

Все чеки будут генерироваться на одной платформе, владельцем которой будет Государственная фискальная служба. В случае возникновения проблем с чеком, покупатель сможет получить нужную информацию через QR-код.

С одной стороны, у предпринимателей, которые присоединятся к этой инициативе, формируется клиентская база, поэтому они могут эффективнее работать со своими потенциальными покупателями: создавать программы лояльности, персонифицированные предложения и прочее. ГФС таким образом пытается вытащить бизнес из тени и пополнить государственный бюджет. Если эта система в обязательном порядке будет внедряться, особенно это касается онлайн-магазинов, то они могут уменьшить нелегальную торговлю контрабандой,

– добавляет Елена Куликова.

Чеки, которые пока не защищают

Правда, на пути внедрения новации могут возникнуть проблемы, прежде всего это нестабильная работа системы.

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Традиционно может зависнуть сервер ГФС. Такие проблемы бывают и сейчас, когда подается отчетность. Сервер банально может не справиться с потоком запросов, из-за чего предпринимателю не приходит подтверждение о подаче отчетности, что может привести к штрафам.

Относительно минусов. Сейчас эта программа работает в тестовом режиме, поэтому если покупатель купит товар, получит эл-чек и его не устроит его качество, он не сможет обратиться за защитой своих прав в Госпродспотребслужбу. Согласно действующему законодательству, только фискальный чек сможет подтвердить оплату товара или услуги. Поэтому нужно вносить правки в закон,

– отмечает Елена Куликова.

Будут возникать трудности у покупателей с теми компаниями, которые не желают честно работать. Сейчас они просто не выдают чеки, не будут они этого делать и с внедрением их электронной разновидности.



Новации, которые могут лишить защиты старшее поколение

Есть много вопросов как это будет происходить, но мы понимаем – введение эл-чеков не повлияет на детенизацию экономики, если не будет сделано других шагов. Новация избавит малый бизнес от дополнительных расходов, но не будет способствовать масштабному выходу бизнеса из тени. Это лишь одна из причин и не главная,

– говорит Алексей Дорошенко.

Зато, покупателям старшего возраста такая новация вряд ли понравится. Ведь у большинства пожилых людей нет не то что смартфона, но и компьютера. В случае введения полного перехода на эл-чеки, покупатели старшего возраста и те, у кого нет современных гаджетов, останутся беззащитными.

Эта новация нужна, ведь она лишает представителей бизнеса необходимости покупки и обслуживания кассового аппарата. Это уже достаточно большой шаг навстречу бизнесу.