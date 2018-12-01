"Его развернуло и выбросило на встречную полосу": как ремень безопасности может спасти жизнь

Украинцы бьют тревогу, ведь в нашей стране, где ежедневно происходят аварии и гибнут люди, лишь 23% водителей пользуются ремнями безопасности. Другие просто пренебрегают обычным правилом, устанавливают заглушки, подвергая свою жизнь опасности.

После жутких аварий с участием людей, которые не пользовались ремнем безопасности выживает только один процент.

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Во время столкновения на большой скорости от автомобиля почти ничего не остается. В мае 2018 года автомобиль журналиста-расследователя Вячеслава после встречного удара тоже превратился в груду металла.

Автомобиль Вячеслава

Этого дядьку развернуло и выбросило на встречную полосу. Я только видел, как на меня летит крутящаяся машина словно кегля. Я думал, что будет пожар, потому что он ударил меня в бензобак. За три секунды я выбрался из машины, жив и здоров, потому что был пристегнут. Только лицо немного поцарапало, ожог на плече от ремня и все,

– сказал Вячеслав Касим.

Вячеслав говорит, если бы не его привычка пользоваться ремнем безопасности, травмы были бы серьезными. От сломанных рук и ног до черепно-мозговой травмы.

На краш-тестах прекрасно видно, как непристегнутый водитель на большой скорости собственным телом выбивает лобовое стекло.



Краш-тест

Менеджер кампании "За безопасные дороги" Андрей Климчук сказал, если сзади непристегнутый, например, пассажир то он может убить, того кто сидит впереди.

Потому что он летит с огромной скоростью вперед, и даже, если передний пассажир или водитель пристегнуты, то он может его просто раздавить своей массой,

– добавил Андрей.

По данным исследований, в Украине ремни безопасности используют 23% автомобилистов. Наиболее сознательные – в столице, почти 53%, а вот аутсайдером в этом списке стал Хмельницкий, лишь девять процентов водителей пользуются ремнем безопасности.

Статистика пользования ремнями безопасности в городах Украины

Всего три секунды нужно для того, чтобы спасти собственную жизнь.

Я уже 12 лет ремнем безопасности пользуюсь очень редко, Я понимаю, что это неправильно, однако мне не удобно. Я каждый раз выхожу из машины, сажусь, выхожу, сажусь, так целый день в таком ритме, поэтому не удобно каждый раз это делать,

– сказал водитель Владимир.

Зато водитель Виктор уверяет, что ремень безопасности мешает, ведь из-за него плохо видно дорогу. К сожалению, о безопасности своих пассажиров водители тоже не очень беспокоятся.

"Вот спереди пристегиваются, а сзади я не прошу, забываю об этом. Раньше "Копейка" была, то в ней вообще этого нет", – рассказал водитель Виталий.

В Хмельницком, где показатель наихудший, мы встретили только одного водителя, который признался в том, что ремнем безопасности не пользуется вообще. Зато столичные водители могут быть примером для других. А некоторые водители даже переживают за безопасность своих четвероногих.

Водители автомобилей волнуются за безопасность своих питомцев

Чтобы мотивировать водителей, Верховная Рада уже приняла новый закон о штрафах. Согласно ему, за непристегнутый пояс водителю придется заплатить не 51 гривну, как сейчас, а 850. Штраф будет платить всегда водитель – и в случае, если сам непристегнут, и если перевозит непристегнутых пассажиров. Новый закон может заработать не ранее марта 2019, после того, как его подпишет президент.