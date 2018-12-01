11:25
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Его развернуло и выбросило на встречную полосу": как ремень безопасности может спасти жизнь

      63 Читати новину українською

      Украинцы бьют тревогу, ведь в нашей стране, где ежедневно происходят аварии и гибнут люди, лишь 23% водителей пользуются ремнями безопасности. Другие просто пренебрегают обычным правилом, устанавливают заглушки, подвергая свою жизнь опасности.

      После жутких аварий с участием людей, которые не пользовались ремнем безопасности выживает только один процент.

      Читайте также: Что изменится после введения уголовной ответственности за пьянку за рулем

      Во время столкновения на большой скорости от автомобиля почти ничего не остается. В мае 2018 года автомобиль журналиста-расследователя Вячеслава после встречного удара тоже превратился в груду металла.

      Автомобиль Вячеслава

      Этого дядьку развернуло и выбросило на встречную полосу. Я только видел, как на меня летит крутящаяся машина словно кегля. Я думал, что будет пожар, потому что он ударил меня в бензобак. За три секунды я выбрался из машины, жив и здоров, потому что был пристегнут. Только лицо немного поцарапало, ожог на плече от ремня и все,
      – сказал Вячеслав Касим.

      Вячеслав говорит, если бы не его привычка пользоваться ремнем безопасности, травмы были бы серьезными. От сломанных рук и ног до черепно-мозговой травмы.

      На краш-тестах прекрасно видно, как непристегнутый водитель на большой скорости собственным телом выбивает лобовое стекло.


      Краш-тест

      Менеджер кампании "За безопасные дороги" Андрей Климчук сказал, если сзади непристегнутый, например, пассажир то он может убить, того кто сидит впереди.

      Потому что он летит с огромной скоростью вперед, и даже, если передний пассажир или водитель пристегнуты, то он может его просто раздавить своей массой,
      – добавил Андрей.

      По данным исследований, в Украине ремни безопасности используют 23% автомобилистов. Наиболее сознательные – в столице, почти 53%, а вот аутсайдером в этом списке стал Хмельницкий, лишь девять процентов водителей пользуются ремнем безопасности.

      Статистика рівня користування пасками безпеки у містах України

      Статистика пользования ремнями безопасности в городах Украины

      Всего три секунды нужно для того, чтобы спасти собственную жизнь.

      Я уже 12 лет ремнем безопасности пользуюсь очень редко, Я понимаю, что это неправильно, однако мне не удобно. Я каждый раз выхожу из машины, сажусь, выхожу, сажусь, так целый день в таком ритме, поэтому не удобно каждый раз это делать,
      – сказал водитель Владимир.

      Зато водитель Виктор уверяет, что ремень безопасности мешает, ведь из-за него плохо видно дорогу. К сожалению, о безопасности своих пассажиров водители тоже не очень беспокоятся.

      "Вот спереди пристегиваются, а сзади я не прошу, забываю об этом. Раньше "Копейка" была, то в ней вообще этого нет", – рассказал водитель Виталий.

      В Хмельницком, где показатель наихудший, мы встретили только одного водителя, который признался в том, что ремнем безопасности не пользуется вообще. Зато столичные водители могут быть примером для других. А некоторые водители даже переживают за безопасность своих четвероногих.

      Водители автомобилей волнуются за безопасность своих питомцев

      Чтобы мотивировать водителей, Верховная Рада уже приняла новый закон о штрафах. Согласно ему, за непристегнутый пояс водителю придется заплатить не 51 гривну, как сейчас, а 850. Штраф будет платить всегда водитель – и в случае, если сам непристегнут, и если перевозит непристегнутых пассажиров. Новый закон может заработать не ранее марта 2019, после того, как его подпишет президент.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова Новости Киева Дороги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сегодня , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 1175
      "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      30 ноября , 22:01 "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      Катерина Петренко 38
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      30 ноября , 21:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 44431
      Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      30 ноября , 21:00 Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      Михайло Гема 227
      Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      30 ноября , 20:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      Женя Котик 460
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук