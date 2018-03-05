Епоха Гонтаревої: чим запам'ятався найодіозніший керівник Нацбанку

Найодіозніший керівник головного банку країни та донині перша жінка – голова Нацбанку Валерія Гонтарева – Без перебільшення – історична постать для банківської системи України. З 10-го травня 2017 року вона перебуває у відпустці, і увесь цей час НБУ лишався без керівника.

Обов'язки пані Гонтаревої поклали на її першого заступника Якова Смолія. Його, до речі, і пророкують наступним головою Національного банку України.



І ним він міг стати вже 1-го березня. Але важливе голосування так і не відбулося. За Конституцією, голову НБУ призначає парламент за поданням Президента. І таке подання до Верховної Ради вже надійшло. "БПП" – однозначно "За", "радикали та "Батьківщина" заявляють, що підтримувати призначення не будуть, бо різниці між Смолієм та Гонтаревою геть не бачать.

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Насправді депутати чекають від Гонтаревої детального звіту про результати понад трирічної роботи на посту голови Національного банку. Без цього ані звільняти її, ані голосувати за призначення її наступника не погоджуються. А до роботи Гонтаревої питань багато.



Валерія Гонтарева



А згадаймо, чим вона відзначилась за час своєї каденції?



Починати екскурс в історію, напевне варто із самого факту призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови НБУ. Вона зайняла цей пост 19 червня 2014 року. Тоді ж з трибуни парламенту анонсувала власні амбітні плани кардинально реформувати банківську систему.

До того, як прийти на держслужбу, Гонтарева була головою Ради директорів інвестиційної компанії ICU, мала в ній власну частку.

Так ICU – це та сама компанія що надавала фінансові консультації Порошенку у веденні бізнесу ще до його президентства.



ICU



Так, ICU це та сама компанія, що фігурує у справі про розкрадання 1,5 мільярдів доларів так званою "сім'єю" Януковича.



Безперечно, Гонтарева – людина Порошенка. І не зважаючи на явні прорахунки у керуванні національною фінансовою системою, вона упевнено трималася на своїй посаді.



Петро Порошенко



Більше того, після дворіччя на посаді Президент назвав її найкращим банкіром за всю історію Нацбанку. Мовляв, попри трикратне знецінення гривні, попри банкрутство понад півсотні комерційних банків, вона втримала фінансову ситуацію. Така оцінка роботи Гонтаревої тоді обурила суспільство. Люди, що втратили всі свої заощадження у збанкрутілих банках, не розуміли - у чому ж перемога? Довіра до банків впала до нуля.

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За три із гаком роки головування в НБУ Гонтарева побила всі рекорди потрапляння до гучних корупційних скандалів. Банкіри відверто звинувачували її у зловживаннях та навмисному знищенні конкретних банків на замовлення.

Згадаймо хоча б як НАБУ відкрило кримінальне провадження у справі про Platinum Bank. Слідство підозрювало що заступниця Гонтаревої Катерина Рожкова цілеспрямовано виводила з його з ринку. Підтвердженням тому були навіть записи її телефонних розмов. Ця історія гучно прогриміла рівно рік тому, і на якій стадії нині слідство - невідомо. Банку таки нема, а з усіх фігурантів - мов з гуся вода.

Запам'яталась Гонтарева і обіцянками у 2014 році про долар по 11,7 гривні, за рік вона обіцяла вже курс 21, потім із прогнозами була стриманіша. Сьогодні ж маємо курс 27, і напевне щасливі, що ще не 30.

А ще при Гонтаревій "Приватбанк" став державним. Націоналізація відбулась майже непомітно для клієнтів банку. І на щастя не вплинула на й без того непевну фінансову ситуацію в країні. За це Гонтаревій плюс. Але чи переважить він усі мінуси?



Отже, Гонтарева 10 місяців тому написала заяву на звільнення. Але дотепер на посаді. Чому? Бо рішення про її звільнення та призначення її наступника у раді має увалюватись пакетом. З цього приводу Гонтарева напередодні навіть жалілася журналістам, мовляв через невизначеність не може влаштуватися на роботу.

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А перед голосуванням парламентарі чекають на її звіт. І справді, почути про звитягу на пості голови НБУ від пані Гонтаревої буде дуже цікаво.



Ну, і пару слів про її найімовірнішого наступника на пості глави НБУ Якова Смолія. Людина непублічна. Банкір зі значним досвідом. Працював у банку "Аваль", дійшовши до заступника голови установи, був одним зі співзасновників банку "Престиж", а в 2014 вже посів посаду заступника голови Нацбанку. У декларації зазначив статків приблизно на 10 мільйонів доларів.



Перший заступник Гонтаревої Яків Смолій



Сподіватись хочеться на краще. Принаймні перед днем X, коли мали врешті відбутися кадрові голосування, курс гривні почав активно зміцнюватись. Яків Смолій від прогнозування конкретних цифр поки утримується, але теж на обіцянки не скупиться - інфляція, мовляв буде знижуватись.