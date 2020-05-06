Ермак поручил главам ОГА искать "амбициозных молодых людей для работы на государство"
Органы государственной власти в Украине нуждаются в молодых и профессиональных работниках "с высокими моральными ценностями". Искать их, как считает глава Офиса Президента Андрей Ермак, нужно в регионах, а не только в столице.
Во время совещания с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его заместителей, а также глав областных государственных администраций и нардепов обсудили вопрос о создании "регионального кадрового резерва" для центральных органов власти. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Из других заявлений Ермака В Украине создадут спортивные объекты, посвященные выдающимся украинским спортсменам
В частности, Ермак предложил руководителям ОГА создать должности заместителей которые занимались бы работой с талантливой молодежью. Новые заместители должны заняться "формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство".
Сделать такой шаг надо, чтобы уравнять в перспективах доступа к карьере в центральных органах власти молодежь из столицы и молодежь с периферии, где, безусловно, также есть много талантов.
Сегодня есть несколько позиций – даже в правительстве, – которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство – не так просто,
– подчеркнул Андрей Ермак.
Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов добавил, что поиск кадрового резерва начали еще два месяца назад. За это время из областей поступили списки из 300 потенциальных кандидатов, но, к сожалению, среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям. Поэтому работу по поиску кадров следует усилить, как заметил Ермак.
В мае 2019 года, напомним, команда Зеленского запустила проект Lift. Он должен был способствовать новым людям приходить в политику и воплощать новые идеи в управлении государством, а также объединить квалифицированных специалистов для положительных изменений и развития Украины.
По данным сайта проекта Lift, за год работы получено 6149 резюме. Сколько именно людей, которые их прислали, попали на работу в органы власти – к сожалению, не известно.