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      Ермак поручил главам ОГА искать "амбициозных молодых людей для работы на государство"

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      Ермак поручил главам ОГА искать молодежь для работы на государство
      Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента / ОП

      Органы государственной власти в Украине нуждаются в молодых и профессиональных работниках "с высокими моральными ценностями". Искать их, как считает глава Офиса Президента Андрей Ермак, нужно в регионах, а не только в столице.

      Во время совещания с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и его заместителей, а также глав областных государственных администраций и нардепов обсудили вопрос о создании "регионального кадрового резерва" для центральных органов власти. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

      Из других заявлений Ермака В Украине создадут спортивные объекты, посвященные выдающимся украинским спортсменам

      В частности, Ермак предложил руководителям ОГА создать должности заместителей которые занимались бы работой с талантливой молодежью. Новые заместители должны заняться "формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство".

      Сделать такой шаг надо, чтобы уравнять в перспективах доступа к карьере в центральных органах власти молодежь из столицы и молодежь с периферии, где, безусловно, также есть много талантов.

      Сегодня есть несколько позиций – даже в правительстве, – которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство – не так просто,
      – подчеркнул Андрей Ермак.

      Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов добавил, что поиск кадрового резерва начали еще два месяца назад. За это время из областей поступили списки из 300 потенциальных кандидатов, но, к сожалению, среди них лишь несколько десятков человек соответствовали требованиям. Поэтому работу по поиску кадров следует усилить, как заметил Ермак.

      В мае 2019 года, напомним, команда Зеленского запустила проект Lift. Он должен был способствовать новым людям приходить в политику и воплощать новые идеи в управлении государством, а также объединить квалифицированных специалистов для положительных изменений и развития Украины.

      По данным сайта проекта Lift, за год работы получено 6149 резюме. Сколько именно людей, которые их прислали, попали на работу в органы власти – к сожалению, не известно. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Министерство развития общин и территорий Алексей Чернышов Офіс Президента Андрей Ермак Новости Украины
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