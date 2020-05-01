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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      ЕС беднеет быстрее, чем остальной мир: сколько потеряла экономика из-за COVID-19

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      ЄС біднішає швидше, ніж решта світу
      ЄС біднішає швидше, ніж решта світу / Getty Images

      Пандемия коронавируса и карантинные мероприятия погрузили европейскую экономику в глубочайший кризис за всю ее послевоенную историю. По предварительным подсчетам, именно Евросоюз пострадал больше всего от коронавируса.

      Ба більше, Євросоюз біднішає швидше, ніж решта світу, пише ВВС Україна.

      Важливо Уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан

      Згідно з останніми даними Євростату, економіка ЄС скоротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 року. Такими темпами вона впаде на 13% за рік, і Європа недорахується майже 2 трильйони євро. Приблизно стільки ж їй доведеться витратити на боротьбу з коронавірусом і кризою.

      Якщо вірус не відступить у другій половині року, і економіка не почне відновлюватися, загальний збиток буде ще більш істотним. Європейський центробанк допускає, що падіння ВВП за підсумками року досягне 12% в країнах обігу євро,
      – мовиться у повідомленні. 

      Як сказала голова центробанку Крістін Лагард, швидкість і глибина падіння економіки безпрецедентні для мирного часу. Вона додала, що масштаб спаду буде повністю залежати від того, скільки триватиме карантин і наскільки успішними виявляться заходи підтримки людей і бізнесу.

      Євросоюз постраждав більше за інших. Адже саме на ЄС припала майже половина всіх пов'язаних з пандемією COVID-19 смертей.

      Як коронавірус вплинув на світову економіку

      • Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами.
      • За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року. 
      • Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняють своїх працівників та зменшують зарплати.
      • Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота. Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року.
      • Фондові ринки світу продовжує "лихоманити". Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги ВВП Коронавирус COVID-19 Евросоюз Обвал цен на нефть Мировой кризис 2020
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