ЕС беднеет быстрее, чем остальной мир: сколько потеряла экономика из-за COVID-19

Ба більше, Євросоюз біднішає швидше, ніж решта світу, пише ВВС Україна.

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Згідно з останніми даними Євростату, економіка ЄС скоротилася на 3,5% за перші три місяці 2020 року. Такими темпами вона впаде на 13% за рік, і Європа недорахується майже 2 трильйони євро. Приблизно стільки ж їй доведеться витратити на боротьбу з коронавірусом і кризою.

Якщо вірус не відступить у другій половині року, і економіка не почне відновлюватися, загальний збиток буде ще більш істотним. Європейський центробанк допускає, що падіння ВВП за підсумками року досягне 12% в країнах обігу євро,

– мовиться у повідомленні.

Як сказала голова центробанку Крістін Лагард, швидкість і глибина падіння економіки безпрецедентні для мирного часу. Вона додала, що масштаб спаду буде повністю залежати від того, скільки триватиме карантин і наскільки успішними виявляться заходи підтримки людей і бізнесу.

Євросоюз постраждав більше за інших. Адже саме на ЄС припала майже половина всіх пов'язаних з пандемією COVID-19 смертей.

Як коронавірус вплинув на світову економіку